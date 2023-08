Tanti colpi di scena che attendono i telespettatori di Terra Amara durante le puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, mentre Demir sarà preso dalla nuova relazione con Umit, tanto da pensare di divorziare da Zuleyha, quest'ultima affronterà dei momenti molto difficili. Alla ricerca del fratellastro di Demir, Altun si renderà conto che Fikret ha degli atteggiamenti strani nei confronti degli Yaman, tanto che deciderà di seguirlo quando si renderà conto che il nipote di Fekeli ha rubato un quadro dall'azienda di Demir.

L'atto di coraggio di Zuleyha la esporrà a un grave pericolo.

Le ricerche di Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle ricerche che Zuleyha condurrà in autonomia per trovare il fratellastro di Demir. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir non crederà possibile che il defunto padre abbia avuto un altro figlio. Al contrario Zuleyha si darà alla ricerca del fratellastro del marito, inconsapevole che si tratti di Fikret. A tale scopo le indagini la porteranno alla moglie di un ex maggiordomo di Adnan, che le confermerà che tanti anni prima una donna si era presentata con in braccio un piccolo, asserendo che si trattasse del figlio di Yaman.

Forte di tale informazione, Altun continuerà le sue ricerche ma un imprevisto capiterà sulla sua strada. Sempre più desideroso di vendetta soprattutto dopo aver discusso con il cugino Bahtiyar, che lo rimprovererà di avergli nascosto la sua vera identità, Fikret deciderà di compiere un nuovo atto contro Demir. Si recherà presso gli uffici della holding Yaman per rubare un quadro, sicuro che nessuno sia presente.

Fikret farà i conti con Zuleyha, la quale si recherà in azienda per firmare alcuni documenti come richiesto da Demir.

Zuleyha in pericolo nel bosco

Non appena Zuleyha vedrà il furto, deciderà di seguire Fikret, che ci metterà poco a comprendere di essere stato visto. Con uno stratagemma Fikret spingerà Zuleyha a scendere dall'auto, per poi trascinarla nel bosco, dove la sua vita sarà in pericolo.

Nel frattempo alla villa Saniye e Sevda cominceranno a domandarsi dove sia finita Zuleyha e al contempo Fekeli temerà che dietro la scomparsa della donna possa esserci proprio il nipote.

Mentre diverse squadre di uomini si metteranno alla ricerca di Zuleyha, che nel frattempo urlerà nel bosco, Demir sarà all'oscuro di tutto in quanto impegnato nel suo weekend romantico con Umit. Qualcuno riuscirà a trovare Zuleyha prima che sia troppo tardi? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.