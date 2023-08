Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La Promessa, incentrata sulla vita, gli amori e i dolori di una nobile famiglia di Cordova. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in Italia dal 16 al 18 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle confessioni di Eugenia a Cruz, sulle insistenti attenzioni del barone nei confronti di Teresa, sul regalo di Jimena a Manuel, sul tentato suicidio di Leonor e sulla fuga di Miguel.

Teresa si avvicina sempre più al barone

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che Eugenia scambierà Jana per Dolores e racconterà a Cruz di aver ottenuto finalmente il perdono dalla madre di Curro. Cruz si mostrerà preoccupata al pensiero di cosa possa raccontare [VIDEO] la sorella del loro passato: Cruz chiederà al padre di far tornare Eugenia al sanatorio. Nel frattempo, il barone sarà sempre più deciso ad avere Teresa come domestica. La sua ostinazione preoccuperà moltissimo Pia che proibirà a Teresa di assecondare la volontà dell'uomo, mandando Maria al suo posto. Teresa si arrabbierà per questa cosa e si sfogherà con padre Camilo. Incuriosito, il prete inizierà a fare domande sul barone, scoprendo che le pesanti accuse portate avanti nei suoi confronti sono, in realtà, vere.

Jimena fa un regalo a Manuel

Manuel annuncerà alla famiglia di voler sposare Jimena. Felice, quest'ultima deciderà di regalargli una macchina fotografica. Leonor sarà molto depressa a causa della sua rottura con Mauro, tanto da decidere di togliersi la vita, gettandosi dal palazzo. Curro se ne renderà conto e riuscirà a fermarla in tempo senza però raccontare l'accaduto a nessuno.

Non sapendo cosa abbia la figlia, Alonso si chiederà come mai sia così triste e depressa. Jana vedrà l'anello con il sigillo de La Promessa al dito del barone e si convincerà che sia l'assassino di sua madre. Romulo e Pia cercheranno di dissuaderla a continuare a fare domande su di lui, senza però riuscirci. Alla fine, la giovane deciderà di affrontarlo di persona per scoprire la verità.

Non sapendo che Lope sta proteggendo Miguel, Simone e Candela si convinceranno che il cuoco sta trascurando il suo lavoro in cucina.

Leonor confiderà tutte le sue pene d'amore in una lettera indirizzata a Martina. Curro ed Eugenia trascorreranno del tempo insieme, ricordando i bei momenti passati. Eugenia racconterà a Maria alcune informazioni confuse e frammentarie su come lei sia riuscita ad avere Curro. Il barone scoprirà che Romulo e Pia vogliono allontanarlo da Teresa e si scaglierà contro il domestico. La situazione degenererà portando ad una lite fra il barone e Romulo che avrà la meglio. Per fuggire alla guardia civile, Miguel deciderà di lasciare La Promessa di notte. Dopo aver saputo da Salvador che il giovane è scappato, Maria entrerà in camera di Eugenia, rimanendo esterrefatta.