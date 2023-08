Carlotta e Nello, protagonisti di una passata edizione di Temptation Island, sono stati intervistati dal Tg1 ma trattati da perfetti sconosciuti.

Immediata la reazione dei fan social, che ricordandosi della coppia protagonista del reality show hanno subito condiviso con ironia il video sui social.

Nello e Carlotta, la coppia di Temptation Island 'arriva' al Tg1

Carlotta e Nello sono stati protagonisti di una passata edizione del reality show delle tentazioni. I due, tra alti e bassi, sono riusciti a superare la sfida e con i loro modi di fare hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori.

In seguito Carlotta Dell'Isola è stata arruolata anche per il cast del Grande Fratello Vip, dove è riuscita a emergere per il suo carattere particolarmente vispo.

In queste ore i due sono tornati al centro della ribalta per una breve intervista concessa al Tg1, durante la quale però non sono stati riconosciuti dall'inviato del notiziario.

Il giornalista del Tg1 ha fermato la coppia al casello autostradale per chiederli una battuta sul rientro dalle vacanze estive.

Nello-Carlotta trattati come sconosciuti al Tg1 (Video)

"Arriviamo da Rimini, siamo stati fuori il weekend", dichiara Carlotta nella breve intervista per il notiziario della rete ammiraglia della tv di Stato.

Le reazioni dei fan social non si sono fatte attendere, dato che in parecchi hanno sottolineato il fatto che non siano stati riconosciuti dall'inviato.

"Mi sento male, loro due trattati come due perfetti sconosciuti nonostante Temptation e la proposta di nozze al GF Vip", ha scritto un utente sui social.

"Loro hanno sperato fino alla fine di essere riconosciuti dall'inviato del Tg1, ma niente da fare", ha scritto un altro utente social.

carlotta dell’isola e nello al TG1 intervistati al casello x piacere pic.twitter.com/R0Z0EVnOKd — 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒚🥀 | alser era (@badterry22) August 20, 2023

Intanto, dopo il grande successo di questa estate di Temptation Island, Mediaset ha scelto di dare fiducia al reality show prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi posizionandolo anche nel prime time invernale di Canale 5.

L'appuntamento con Temptation Island anche in pieno inverno (e cambia nome)

Le nuove puntate sono previste tra gennaio e febbraio 2024: l'edizione invernale prenderà il nome di Temptation Winter e a differenza di quella estiva sarà ambientata in montagna.

Al momento le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere rivelano che non è esclusa la partecipazione di coppie famose. In questo modo il reality show si differenzierebbe dalla versione estiva, che tornerà in onda nel corso del 2024 con una nuova stagione condotta da Filippo Bisciglia.