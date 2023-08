In Terra Amara avranno luogo i funerali di Hünkar. Tutta Çukurova si riunirà per dare l'estremo saluto a quella donna che ha fatto tanto per la comunità. Sarà un dolore grande per tutti, in primis per Demir e Fekeli, ma ci sarà anche un'altra persona che non si darà pace: Saniye. Non riuscirà a metabolizzare la morte della sua signora, che in tutti questi anni le ha fatto un po' da madre.

Hünkar viene seppellita nella tomba di famiglia

Hünkar morirà, lasciando nella disperazione tutta la sua famiglia. Il funerale verrà scombussolato dall'arrivo della polizia, pronta ad arrestare Sevda per l'omicidio della donna.

Un duro colpo per Demir, ma nonostante ciò non vorrà trascurare l'ultimo saluto alla madre e dare spazio alla sua possibile assassina.

Insieme ad altre uomini prenderà il feretro della madre sulle spalle e si dirigerà in cimitero, dove verrà sepolta nella tomba della famiglia Yaman, accanto al marito Adnan e Şerafettin, il padre di Sermin.

Demir seppellisce la madre

Sarà Züleyha, come da tradizione, a donare a Hünkar dei garofani rossi. Li farà cadere sopra il suo feretro, prima che Demir si occupi personalmente della sepoltura. Anche Yilmaz lo aiuterà a seppellire la madre e sarà un momento molto commovente.

Finita la sepoltura, in attesa della lapide ufficiale, ne verrà messa un'altra di legno, che riporterà il nome di Hünkar, la data di morte e di nascita (5 ottobre 1923 - 19 settembre 1978) e un fazzoletto appartenente alla donna.

La disperazione di Saniye

Tutti saranno disperati, ma quella che non riuscirà a reggere il dolore sarà soprattutto Saniye. Adagiata sopra la tomba di colei che, per tutto questo tempo, le ha fatto un po' anche da madre, urlerà in lacrime: "Non posso lasciarla qui e andarmene".

Züleyha proverà a darle un po' di coraggio. "Dobbiamo provare a essere forti Saniye, non è facile neanche per noi", le dirà, ma la donna non riuscirà a smettere di piangere.

"Se mamma Hünkar fosse qui non vorrebbe vederti in lacrime", continuerà a dirle Züleyha, ma Saniye non si darà pace: "Non avrei mai pensato che un giorno l'avrei seppellita".

Il dolore di Fekeli

Saniye verrà presa da Gülten e Fadik, che la porteranno via. Piano piano tutti se ne andranno, eccetto Fekeli, che rimarrà ancora un po' con la sua amata.

Non farà altro che accarezzare la sua lapide, Yilmaz lo inviterà a tornare a casa, ma Fekeli gli chiederà di lasciarlo per un po' da solo con lei.

Il dolore per Fekeli sarà troppo grande da affrontare: "Mia Hünkar, senti il mio cuore battere? Questa è la voce del mio amore che ora fatica a incontrarti. Mi sento come una persona incompleta, ormai metà del mio cuore è seppellita qui con te".