Terra amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 23 agosto vedono ancora Fikret protagonista. Il nipote di Fekeli accompagnerà suo zio e approfitterà della veglia funebre di Hunkar per cercare dei documenti di Adnan Yaman. Fikret troverà il certificato di matrimonio di Hunkar e suo padre, e continuando a curiosare in ufficio vedrà la confessione firmata da Yilmaz: si tratta della dichiarazione che Akkaya fece a Demir pur di non far incarcerare Mujgan.

Terra amara, anticipazioni: Fikret accompagnerà Fekeli alla veglia di Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata di mercoledì tutti a villa Yaman piangeranno per la scomparsa di Hunkar. Fikret accompagnerà Fekeli alla tenuta per stargli accanto in questo momento così difficile, ma ne approfitterà anche per curiosare. La distrazione dei presenti sarà un'ottima occasione per Fikret che si introdurrà con facilità nell'ufficio della villa. Qui il giovane troverà il certificato di matrimonio tra Adnan Yaman, suo padre, e Hunkar, ma resterà ancora a cercare qualcos'altro. Curiosando tra i documenti, Fikret troverà qualcosa di molto interessante: la dichiarazione di Yilmaz per salvare Mujgan dal carcere e dall'accusa di tentato omicidio ai danni di Zuleyha.

Anticipazioni puntata di mercoledì 23 agosto: Fikret entrerà nell'ufficio di Yaman

La puntata di Terra amara in onda mercoledì 23 agosto vedrà protagonista Fikret che riuscirà ad entrare nell'ufficio degli Yaman in cerca di informazioni utili. L'uomo scoprirà un documento firmato da Yilmaz che attesta la sua rinuncia alle azioni Yaman in cambio del silenzio di Demir.

Tempo prima, infatti, il marito di Zuleyha aveva scoperto che Mujgan aveva tentato di uccidere sua moglie ed era pronto a denunciarla. Yilmaz, tuttavia, in quell'occasione riuscì ad evitare il carcere a Mujgan firmando una dichiarazione in cui rinunciava alle azioni che Hunkar voleva vendergli. Fikret troverà molto interessante questo documento e lo metterà in tasca.

Demir piangerà per la morte di sua madre, ma Uzum sarà accanto a lui

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 23 agosto rivelano che a casa Yaman ci sarà spazio soltanto per il dolore. La morte di Hunkar, infatti, scuoterà gli animi di tutti e ci sarà un via vai di persone importanti e gente comune pronte a rendere omaggio alla signora di Cukurova. Demir sarà disperato e a consolarlo arriverà Uzum che non dimenticherà il patto di amicizia stretto con il signor Yaman. La bambina condividerà con lui l'immenso dolore della perdita della mamma e riuscirà ad alleviare la sofferenza dell'uomo con le sue parole cariche di dolcezza.