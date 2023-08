Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto ci saranno rivoti inaspettati per Demir e Zuleyha. I due sembreranno ormai divisi per sempre, ma la scomparsa improvvisa della donna risveglierà un sentimento mai sopito in Demir che correrà a salvarla. Quando sarà in ospedale, Zuleyha si sentirà finalmente pronta a vivere la sua storia d'amore con Demir e per la prima volta gli dirà "Ti amo".

Anticipazioni Terra amara: Demir lascerà Umit per correre da Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate Demir e Zuleyha si sosterranno a vicenda, ma non saranno più marito e moglie.

Lui, stanco di essere rifiutato, troverà conforto tra le braccia della bella dottoressa Umit, e lei non saprà ancora distinguere quale sentimento la lega a Demir. Presto, però, il destino agirà per loro e mentre Yaman sarà fuori con la sua amante verrà a sapere che Zuleyha è sparita nel nulla. Demir non avrà bisogno di pensarci e lascerà Umit per raggiungere Cukurova e mettersi alla ricerca di sua moglie. Nonostante il lavoro degli uomini di Fekeli, a ritrovare Zuleyha sarà Demir che la salverà da una trappola per orsi. La donna sarà molto provata e rischierà l'ipotermia, per questo sarà ricoverata subito in ospedale.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha salva grazie a suo marito

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori l'apprensione di Demir per la salute di Zuleyha.

L'uomo non si muoverà dall'ospedale e al suo risveglio la donna potrà riabbracciare tutta la sua famiglia. Sevda, Saniye e Gulten saranno felicissime di poter rivedere Zuleyha che si riprenderà in poco tempo. Demir le chiederà perché fosse andata nella foresta, ma la donna risponderà di non ricordare nulla di quello che le è accaduto.

Nel frattempo, Umit guarderà attraverso la finestra dell'ospedale la felicità della famiglia Yaman riunita e si renderà conto che Demir non ha occhi che per Zuleyha.

Tra Demir e Zuleyha scatterà un bacio ricco di passione

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Zuleyha sentirà con chiarezza quello che prova per Demir.

La donna ricorderà le parole di Sevda quando la incoraggiava a recuperare il suo matrimonio e finalmente capirà. Zuleyha si renderà conto che Demir le è sempre stato accanto e capirà di non poter fare più a meno di lui. Tra i due coniugi scatterà un bacio pieno di passione dovuto alla grande paura che hanno avuto di perdersi, ma ci sarà di più. Zuleyha dirà a Demir per la prima volta quello che prova: "Ti amo anch'io" e per Yaman sarà un'emozione immensa. Dopo anni di sofferenza per un sentimento ricambiato, Demir non potrà trattenere le lacrime ascoltando le parole d'amore di sua moglie.