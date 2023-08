Greta Rossetti e Mirko Brunetti di Temptation Island sono finiti al centro di una polemica. Nel dettaglio, l'ex tentatrice ha rivisto il suo ex Eugenio Colombo e tale incontro ha fatto mormorare le malelingue. A spezzare una lancia a favore dell'attuale fidanzata ci ha pensato lo stesso Brunetti, precisando che la situazione è sotto controllo e si fida al 100% della compagna.

Le parole di Mirko

Usciti da Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno intrapreso una relazione ed entrambi hanno già effettuato le presentazioni in famiglia.

Di recente, però, Greta è finita al centro delle polemiche per avere rivisto il suo ex Eugenio Colombo per la seconda volta da quando ha terminato il docu-reality di Canale 5.

A spezzare una lancia a favore di Greta, ci ha pensato proprio Brunetti: "Non mi piace dare spiegazioni a nessuno, ma devo". A quel punto ha detto di essere a conoscenza dell'incontro tra la sua attuale fidanzata e il suo ex: "Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete”. Inoltre Mirko ha speso parole di stima anche nei confronti di Eugenio Colombo (ex tronista di Uomini e Donne), spiegando che si tratta di una bellissima persona e di un bravissimo papà.

Greta rivede l’ex Eugenio. Mirko interviene e dice cosa ne pensa #TemptationIsland pic.twitter.com/IABIrIbZdH — disagiotv (@disagio_tv) August 28, 2023

Mirko e Greta dopo Temptation Island

All'interno di Temptation Island Mirko Brunetti e Greta Rossetti avevano dimostrato di essere in perfetta sintonia e lontano dai riflettori la situazione non è cambiata.

Nel rispondere alle domande di alcuni follower il giovane ha riferito di essere felice al fianco della nuova compagna e non sente di avere bruciato le tappe. Tuttavia, Mirko non ha nascosto che tra lui e Greta ci sono stati anche i primi litigi, ma la situazione è sotto controllo. Il giovane ha precisato che gli screzi sono avvenuti perché devono ancora conoscersi bene, ma ragionano allo stesso modo su moltissime cose.

A tal proposito Brunetti ha affermato che in questo momento della sua vita non poteva chiedere nulla di meglio.

Perla Vatiero risponde a una domanda sull'ex

Nel frattempo, nel box domande Perla Vatiero ha detto cosa pensa del fatto che Mirko Brunetti abbia conosciuto l'ex della sua attuale compagna. La giovane ha spiegato che non si finisce mai di conoscere le persone, poiché il suo ex sta mostrando un lato del suo carattere che non conosceva. Tuttavia, Perla non trova nulla di strano nel fatto che Mirko abbia conosciuto un ex di Greta: "Se a lui ora sta bene questa cosa, non vedo perché dovrebbe essere un problema per gli altri".

Per quanto riguarda Vatiero, attualmente è fidanzata con il suo tentatore Igor ma i due preferiscono andarci con i piedi di piombo prima di effettuare le presentazioni in famiglia.