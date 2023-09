Mancano pochi giorni alla riapertura della scuola di Amici: giovedì 21 settembre, infatti, sarà registrata la prima puntata della nuova edizione, quella che andrà in onda domenica 24 a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che circolano in rete in queste ore fanno sapere che a breve i fan scopriranno i nomi dei nuovi allievi, quelli ai quali i professori consegneranno la maglia da titolari. All'esordio, inoltre, è previsto il ritorno in studio dei due vincitori dell'anno scorso: Mattia per il ballo e Angelina per il canto.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Tra circa 48 ore, torneranno le anticipazioni di Amici: la 23esima edizione, infatti, inizierà ufficialmente il 21 settembre con la registrazione del primo speciale dell'anno scolastico.

Questa puntata servirà soprattutto per formare la classe 2023/2024, ovvero i migliori cantanti e ballerini che si sono presentati ai casting di quest'estate.

Il meccanismo del talent-show prevede che siano i professori del cast a promuovere o a bocciare gli aspiranti allievi: per entrare a far parte della scuola, ai ragazzi basterà anche il "sì" di un solo insegnante della commissione interna.

Al termine delle riprese di giovedì prossimo, dunque, sul web cominceranno a circolare i nomi dei nuovi alunni di Amici, ovvero quei talenti che otterranno un banco per volere del corpo docenti.

Chi va e chi resta ad Amici

Alla prima puntata di Amici 23, però, parteciperanno anche diversi ospiti: ad oggi è previsto il ritorno in studio dei due allievi che si sono giocati la vittoria lo scorso maggio, nonché i primi classificati delle categorie che vengono rappresentate nella scuola.

Nel corso della registrazione del 21 settembre, dunque, il pubblico presente assisterà all'incontro tra Maria De Filippi e due "star" della passata edizione: Mattia Zenzola e Angelina Mango torneranno agli Elios per fare l'in bocca al lupo ai nuovi allievi, facendo con loro una specie di passaggio del testimone.

La cantante ha avuto un grande successo dopo la finale che l'ha vista piazzarsi al secondo posto: solo pochi giorni fa, infatti, la figlia di Mango ha ritirato un bel po' di premi d'oro e di platino per le copie che hanno venduto sia i suoi singoli che il suo primo disco intitolato "Voglia di vivere".

Per quanto riguarda il 19enne pugliese che ha trionfato ad Amici 22, è entrato a far parte del cast del musical sulla serie Mare Fuori: quest'impegno a teatro, però, ufficializza che Mattia non sarà nel corpo di ballo dei professionisti di quest'anno.

Poche novità tra gli insegnanti di Amici

Le anticipazioni che trapeleranno al termine della prima registrazione stagionale di Amici, confermeranno una notizia che impazza sul web da settimane: l'unica ad aver lasciato la commissione interna durante l'estate è stata Arisa.

La popolare cantante ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale (sarà giurata di The Voice Kids 2, su Rai 1), per questo Maria De Filippi ha richiamato Anna Pettinelli: la romana rientra ufficialmente nel cast del talent-show ad un anno esatto dalla sua sostituzione.

A completare il "sestetto" dei professori dell'edizione 2023/2024, sono: Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano per il ballo.

Per quanto riguarda i nuovi allievi, al momento non ci sono ancora notizie certe: si vocifera del possibile ingresso nella scuola di Giovanni Antonacci (figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi), ma anche del probabile ritorno di Mezkal.

Il cantautore ha già occupato un banco sul finire della fase pomeridiana di Amici 22, ma Rudy l'ha mandato a casa promettendogli che a settembre gli avrebbe dato un'altra chance.