Sevda dimostrerà a Demir tutto il suo amore fino all'ultimo respiro. Sarà questo ciò che racconteranno le puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. La donna morirà per mano della figlia, ma prima di andarsene vorrà dire a Demir tutto quello che sente per lui.

Ümit compie un gesto che cambierà la sua vita

Tutta Çukurova tirerà un sospiro di sollievo: Sevda e Ümit saranno pronte per andarsene via. Le due donne diventeranno un problema per la famiglia Yaman, soprattutto perché verrà fuori che Demir e Ümit avevano una relazione, e che quest'ultima è rimasta incinta di lui.

Demir sarà disposto a pagarle pur di vederle lontane dalla sua città, ma qualcosa andrà storto. Avrà un duro confronto con Ümit, mentre sarà pronta ad andarsene via con la madre. Ümit non accetterà che Demir si liberi di lei, proprio nel momento in cui aspetta un figlio da lui. Stanca dei soprusi, compirà un gesto che cambierà la sua vita.

La confessione di Sevda

Ümit punterà una pistola contro Demir e farà partire un colpo, ma Sevda farà da scudo al ragazzo prendendosi un proiettile in pieno addome. Cadrà a terra, Demir e Ümit proveranno a salvarle la vita e a cercare di tamponarle la grave ferita, ma non servirà a un granché.

Sevda capirà che quelli saranno gli ultimi attimi della sua vita, così vorrà rivolgere i suoi pensieri proprio a Demir.

"Ti ho amato tanto e sappi che non ti ho mai tradito", Sevda farà riferimento alla vendetta che Fikret e Ümit hanno ordito contro di lui: "Sappi che ho saputo da poco che Ayla - il vero nome di Ümit - è mia figlia".

La scelta di Demir

"Ti ho amato come un figlio e ora per me è finita, sto morendo, ma ho un ultimo desiderio da chiederti: lascia che mia figlia sia libera".

Anche nei suoi ultimi momenti di vita Sevda penserà al bene di Ümit. Visto che è stata lei a spararle, vorrebbe che Demir l'aiutasse a non finire in carcere.

Per Demir, invece, potrebbe essere una ghiotta occasione, visto che finalmente riuscirebbe a liberarsi di Ümit, ma penserà a un'altra cosa: Sevda per lui è sempre stata come una madre e in più è convinto che Ümit porti in grembo il suo figlio.

Lui non sa che la ragazza sta solo mentendo, per questo darà retta al suo cuore e l'aiuterà.

Demir occulta il corpo di Sevda

Demir non denuncerà Ümit alla polizia e si occuperà di occultare il cadavere di Sevda. Cosa non propriamente facile, visto che susciterà anche i sospetti di Züleyha quando vedrà gocciolare dalla macchina del marito del sangue.

Una situazione straziante per Demir, che farà fatica a tollerare. Quando penserà al solo fatto di avere il corpo senza vita di Sevda nella macchina, verrà colto da una crisi di nausea. Ad ogni modo, seppellirà il cadavere in un posto sicuro, ma Ümit non sarà per niente grata nei suoi confronti, anzi continuerà a complicargli la vita.