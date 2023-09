A poche ore dalla registrazione della seconda puntata di Amici, in rete sta circolando una notizia che ha creato parecchio chiacchiericcio tra i fan. Per annunciare un nuovo appuntamento con le audizioni di X Factor, gli addetti ai lavori hanno deciso di prendere spunto dal regolamento che la maestra Celentano ha ideato per i ragazzi della classe 2023/2024. Stessa grafica ma anche stesse parole usate in un daytime del talent-show Mediaset per spiegare agli alunni e al pubblico cosa pretende la prof Alessandra quest'anno, a partire dalla puntualità.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le regole che la maestra Celentano ha detto agli allievi di Amici 23, sembra siano piaciute parecchio a chi lavora ad X Factor.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 settembre, sui profili social del talent Sky è stato pubblicato un cartello che aveva lo scopo di ricordare al pubblico il nuovo appuntamento con le audizioni, in onda proprio in serata.

"La puntualità è alla base delle regole da rispettare. Vietato arrivare in ritardo stasera, alle 21:15 su Sky e Now", si legge sugli account ufficiali del programma condotto da Francesca Michielin.

Chi ha letto queste parole, ha subito ricordato che sono le stesse che la professoressa Alessandra ha usato in un recente daytime per informare gli alunni della classe del regolamento che ha stilato affinché l'anno scolastico proceda nel migliore dei modi.

Il riferimento neppure troppo velato ad Amici

"Il presente regolamento potrà essere modificato solo da noi medesimi", si legge ancora nel tweet che chi lavora ad X Factor ha pubblicato per dare appuntamento con una nuova puntata di casting.

Anche questa frase, però, è stata pronunciata dalla maestra Celentano nel corso del daytime di Amici in cui ha spiegato ai ragazzi come si devono comportare per non rischiare sfide, eliminazioni o provvedimenti disciplinari.

Insomma, gli addetti ai lavori del talent Sky hanno preso spunto da un pomeridiano del format della concorrenza per attirare l'attenzione del pubblico su quello che è andato in onda il 28 settembre.

I fan considerano questa mossa una vera e propria "citazione" della professoressa che sin dall'inizio del nuovo anno scolastico ha fatto capire cosa va bene e cosa no a lezione e in casetta.

Cantanti e ballerini della classe, infatti, d'ora in poi dovranno: essere puntuali in sala, avere rispetto dei professionisti, truccarsi poco, non indossare gioielli, mantenere il peso forma (regola pensata esclusivamente per i danzatori), dormire almeno 7 ore a notte e molto altro.

Attesa per gli spoiler di Amici

Questo parallelismo tra Amici e X Factor, non sta distogliendo l'attenzione dei fan da quello che accadrà oggi.

Venerdì 29 settembre, infatti, sarà registrata una nuova puntata del talent Mediaset (quella che andrà in onda domenica 1° ottobre) e nel tardo pomeriggio trapeleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio.

I 20 allievi della classe, dunque, stanno per cimentarsi con le prime gare, con i voti di giudici esterni e con i compiti che hanno assegnato i professori durante la settimana.

La maestra Celentano si è data subito da fare proponendo difficili coreografie a Nicholas e a Gaia (entrambi alunni di Todaro), mentre Zerbi ha chiesto a Holy Francisco di preparare "Sere nere" ma Anna Pettinelli ha rifiutato questa sfida.

Alle riprese odierne parteciperanno anche alcuni ospiti: Angelina Mango ha già annunciato la sua presenza agli Elios la volta scorsa, quando ha anticipato che sarebbe tornata per cantare per la prima volta il suo nuovo inedito dal titolo ancora top secret.