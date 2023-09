I fan di Beautiful rimarranno a bocca aperta vedendo quanto andrà in onda su Canale 5 nella settimana che va dal 4 al 10 settembre 2023. Tra i tanti colpi di scena, quello che vedrà Quinn sorprendere Eric a letto con Donna. Questo porterà i coniugi Forrester a decidere di mettere fine al loro matrimonio. Ma non sarà l'unico momento forte, dato che Eric spronerà Quinn a correre da Carter per fermare le sue nozze con Paris.

Quin scopre che Eric le ha mentito nelle nuove puntate di Beautiful

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana che va dal 4 al 10 settembre saranno ricche di colpi di scena.

I fan della Serie TV americana resteranno a bocca aperta, visto che la vita di alcuni dei protagonisti sarà destinata a cambiare radicalmente. Al centro delle vicende il matrimonio tra Eric e Quinn. I due arriveranno ad un punto di non ritorno, dato che decideranno di mettere fine al loro matrimonio. Ma come si arriverà sino a questo punto? Ebbene, scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che Quinn deciderà, insieme a Bridget, di andare a pranzo al Club. Qui, scoprirà che il campo in cui si dovrebbe allenare il marito é chiuso da tempo per lavori. Quinn si renderà quindi conto che Eric le ha mentito per tutto questo tempo: se si è recato al Circolo come ha sempre asserito non è stato per giocare a pikleball.

In Beautiful, Quinn sorprende Eric e Donna a letto insieme

A questo punto, Quinn sempre più sospettosa, porrà alcune domande all'inserviente, scoprendo così che Eric trascorre il suo tempo in uno chalet all'interno del Club. Quinn e Bridget si dirigeranno sul luogo indicato e sorprenderanno Eric a letto con Donna. Sarà uno chock per Quinn, la quale mai si sarebbe immaginata che il marito potesse tradirla.

Intanto, tutto sarà pronto per il matrimonio di Carter e Paris. Grace cercherà di dissuadere la figlia dallo sposare Carter, ma Paris non le darà ascolto e non vedrà l'ora di dire sì all'avvocato. Quest'ultimo invece, continuerà a pensare a Quinn, la donna che ama veramente.

Beautiful, trame al 10 settembre: Eric sprona Quinn a correre da Carter

Alla cerimonia nuziale che si terrà a Il Giardino, saranno comunque presenti sia Grace che Zende. Ridge farà invece da testimone alla sposo, nonostante anche lui sia convinto che l'amico stia commettendo un errore a sposare Paris. Ormai tutti sanno che Carter é in realtà innamorato di Quinn. Quest'ultima intanto, avrà un confronto con il marito Eric dopo che Bridget e Donna se ne saranno andate dal Club. I due coniugi saranno finalmente sinceri l'uno con l'altro. Eric confesserà alla moglie di voler stare con Donna. Non solo ma spronerà Quinn a correre da Carter, consapevole che lei sia innamorata dell'avvocato. Peccato che Carter sia ormai ad un passo dallo sposare Paris. Riuscirà Quinn a fermare le nozze? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime puntate di Beautiful.