Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a sabato 30 settembre, Finnegan non ne potrà più di essere prigioniero di Sheila e arriverà a proporre un accordo a Mike. La madre però sospetterà che il figlio stia tramando qualcosa. Inoltre Quinn vorrà vendicarsi di Donna, mentre Taylor e Deacon si esterneranno a vicenda il loro stato d'animo.

Finnegan è ancora prigioniero di Sheila

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 25 al 30 settembre, Donna tornerà a essere la signora Forrester.

Pam e Charlie riaccoglieranno Logan con grande gioia. Intanto Quinn ragionerà su come vendicarsi contro la sua rivale e vorrà prima di ogni cosa, confrontarsi con lei. Wyatt suggerirà la madre di comportarsi in maniera adeguata. Inoltre Finnegan sarà ancora prigioniero di Sheila, la quale non avrà alcuna intenzione di farlo andare via.

Taylor dice a Deacon che la sua unica priorità è Steffy

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 settembre, dopo essersi visti al Giardino, Deacon si recherà nello studio di Taylor per continuare a discutere di Brooke e Ridge.

L'uomo manifesterà tutta la sua delusione per come sono andate le cose. Intanto Donna e Quinn discuteranno animatamente, ma saranno fermate da Charlie e da Carter. Quest'ultimo proverà a calmare Fuller. Sharpe e Hayes proseguiranno a esternarsi il loro stato d'animo. Il primo si congratulerà con l'amica per come ha portato avanti le cose con il suo ex marito.

La dottoressa invece gli dirà espressamente come la sua unica priorità è Steffy.

Nel frattempo Ridge parlerà con Hope, per sapere se è riuscita a carpire da Deacon qualche informazione riguardante Sheila. In tutto questo Liam, Bill e Wyatt si troveranno al Giardino e dialogheranno sulle ultime novità, mentre Taylor e Sharpe proseguiranno la loro conversazione.

Sheila confesserà a Mike di avere sedato il figlio. L'uomo temerà che la sua amica possa nuovamente tornare in carcere e pertanto le darà qualche consiglio sul migliore atteggiamento da tenere.

Finnegan propone un accordo a Mike

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke e Ridge spiegheranno a Liam e Hope come sono convinti di sapere chi ha aiutato Sheila a evadere dal carcere. I coniugi Forrester infatti hanno chiamato il detective Baker per dirgli il nome di Guthrie. Quest'ultimo persuaderà Finnegan a farsi aiutare dalla madre. Il ragazzo però non ne potrà più dei soprusi ricevuti ed auspicherà di poter riabbracciare la sua famiglia [VIDEO]. Infine giovane medico avanzerà un'offerta a Mike, consistente nel fatto che se lo aiuterà a scappare, lui dirà alla polizia del buon gesto fatto. Il loro dialogo sarà fermato da Sheila, la quale sospetterà immediatamente del figlio.