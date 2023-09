Continua su Canale 5 la programmazione di Terra Amara, trasmessa dal lunedì al sabato a partire dalle ore 14:10. In base alle anticipazioni degli episodi in onda dal 25 al 30 settembre, Zuleyha entrerà in possesso dell'eredità di Hunkar e sarà la nuova signora di Cukurova.

Demir sarà colpito dall'arrivo di Umit, mentre tra Mujgan e Fikret sembra che stia nascendo un sentimento.

Fadik teme che Sevda voglia licenziare lei e Rasit

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda dal 25 al 30 settembre Zuleyha sarà addolorata per la morte di Yilmaz. Demir le starà vicino.

Tuttavia, la donna gli dirà espressamente che andrà via dalla tenuta, visto che erano prossimi a separarsi. Yaman, però, le risponderà che non è obbligata ad andarsene, potendo quindi restare anche se non è sua moglie.

Nel frattempo, Gaffur riceverà una lettera dal centro per l'impiego e apprenderà che potrà andare in Germania, dove potrà ricominciare una nuova vita.

Fadik avrà paura del fatto che Sevda possa licenziare sia lei che Rasit. Fadik sarà certa che la cantante non ha in simpatia nessuna delle due.

Demir assume nuovamente Gaffur

Dopo una settimana dalla morte di Akkaya, Fekeli vorrà ricordarlo al meglio in una moschea, ritenendo che nella casa di Zuleyha potrebbe essere in imbarazzo per colpa di Mujgan.

Quest'ultima, quando verrà a conoscenza della cosa, sarà parecchio risentita. Behice le dirà di assumere un comportamento consono, visto che ci sarà l'eredità da dividere.

Gaffur, una volta arrivato ad Istanbul, si accorgerà che coloro i quali gli avevano garantito un impiego in Germania l'hanno in realtà truffato. Pertanto, ritornerà alla tenuta.

Demir acconsentirà a ridargli il suo lavoro.

Zuleyha entrerà in possesso dell'eredità di Hunkar, mentre Yaman farà la conoscenza di Umit. Quest'ultima, trasferitasi da poco a Cukurova, avrà difficoltà nel mettere la ruota di scorta.

Zuleyha accetta di essere presidente di un'associazione benefica

Gli spoiler di Terra amara del 25-30 settembre riportano che Demir aiuterà Umit e, nel frattempo, le farà delle domande circa la sua identità.

La ragazza, però, non gli risponderà. In realtà, tutti già sanno che si tratta del nuovo primario della clinica del paese. Quando lo scoprirà Mujgan, sarà dispiaciuta. Behice allora la spronerà ad aprire un suo studio personale ad Istanbul.

Mujgan e Fikret probabilmente si stanno innamorando. Sevda incoraggerà Demir a riavvicinarsi a Zuleyha. Yaman però chiederà ad Umit di andare come sua ospite ad un evento che si terrà a Cukurova.

Fikret vorrà vendicarsi del fratellastro. Infine Altun controllerà i matrimoni che si terranno alla tenuta. In seguito, su consiglio di Sevda, accetterà di diventare presidente di un'associazione benefica.