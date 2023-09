Nuovi colpi di scena in arrivo nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 settembre 2023. Finn si risveglierà dal coma e si troverà di fronte Sheila, la quale non esiterà a mentirgli. Purtroppo per lei, Finn ricorderà quanto avvenuto e la accuserà di avergli sparato. Brutte notizie per Paris, che verrà piantata sull'altare da Carter. L'avvocato deciderà di seguire il suo cuore e se ne andrà con Quinn.

Finn si risveglia nelle prossime puntate di Beautiful

Beautiful continua a regalare ai suoi fan puntate ricche di colpi di scena. Succederà anche nella settimana che va dall'11 al 17 settembre, dove le vicende si concentreranno sul matrimonio di Paris e Carter e su quanto sta accadendo a Finn.

Riguardo a quest'ultimo, si viene a sapere che Sheila attenderà con ansia il suo risveglio. Tutto sembrerà precipitare nel momento in cui Finn avrà un attacco cardiaco. Sheila si spaventerà e userà il defibrillatore per cercare di salvare la vita al figlio. Fortunatamente ci riuscirà e, poco dopo, Finn si risveglierà. Il giovane riconoscerà Sheila, la quale gli dirà che quanto gli è accaduto quella notte sarà stato un incidente. In buona, sostanza gli mentirà.

Carter pianta Paris sull'altare e se ne va con Quinn: spoiler Beautiful

Intanto, Quinn riuscirà ad arrivare a Il Giardino, dove Carter e Paris si staranno per sposare. Quinn interromperà la cerimonia e rivelerà a Carter che il suo matrimonio con Eric é finito.

Non solo, la donna gli confesserà il suo amore. Una confessione che lascerà di stucco tutti i presenti. Carter a, questo punto, deciderà di seguire il suo cuore e pianterà Paris sull'altare, andandosene con Quinn. Sarà un brutto colpo per Paris, la quale verrà consolata sia dalla madre Grace che da Zende. Nel frattempo, Ridge avrà aumentato la sorveglianza, preoccupato del fatto che Sheila sia latitante e libera di fare ancora del male alla sua famiglia.

Soprattutto vorrà proteggere Taylor e Brooke.

Finn ricorda tutto e accusa Sheila di avergli sparato: trame 11-17 settembre

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 sino al 17 settembre, rivelano che Finn non crederà affatto che quanto gli è capitato sia stato un incidente. Il marito di Steffy, dopo un primo momento di smarrimento, comincerà a ricordare gli eventi di quella notte e capirà che Sheila gli ha nuovamente mentito.

Finn infatti, si ricorderà della sparatoria e di come lui sia stato colpito proprio da Sheila, nel tentativo di salvare Steffy. Finn sarà deluso da Sheila e la accuserà di avergli sparato. Chiederà notizie di Steffy, ma Sheila sarà evasiva su questo. Riuscirà Finn a a far sapere a Steffy di essere ancora vivo? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Beautiful. Si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 circa.