Martedì 26 settembre su Rai2 è cominciata una nuova stagione di Belve. Tra i primi ospiti a rispondere alle domande di Francesca Fagnani c'è stato Stefano De Martino: il conduttore campano non ha potuto non parlare della fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Incalzato dalla conduttrice sulle voci di un possibile tradimento, il diretto interessato ha precisato di non avere mai avuto relazioni parallele o amanti.

La versione di Stefano

Per tutta l'estate non si è fatto altro che parlare dell'ennesima rottura tra De Martino e Belen. Stando ai numerosi gossip dietro la rottura ci sarebbe un tradimento da parte di Stefano.

Incalzato dalla giornalista, il 33enne campano ha precisato che il matrimonio non è finito per un tradimento. Poi ha aggiunto: "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti (…) Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che hanno le amanti. Deve essere una fatica immane".

A quel punto Fagnani ha chiesto al suo ospite se abbia sofferto per la rottura con la showgirl sudamericana, ma De Martino con tono ironico ha affermato: "Quale delle tante rotture?". Il riferimento è ai numerosi tira e molla fra i due coniugi.

Ipotesi Sanremo 2025

Nel 2025 Amadeus non dovrebbe essere più il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, perché in scadenza di contratto.

Stando ai rumor l'erede del noto conduttore di Ravenna potrebbe essere proprio Stefano De Martino. A tal proposito quest'ultimo ha riferito che vorrebbe ricevere la proposta più tardi possibile in modo da acquisire maggiore esperienza nel ruolo di conduttore. Tuttavia ha ammesso che se dovesse ricevere la proposta dai vertici Rai non rifiuterebbe mai un'opportunità così importante.

Per quanto riguarda i progetti futuri il 33enne ha fatto sapere che si diverte molto a condurre i programmi che gli sono stati affidati, ma vorrebbe passare anche ad altri generi.

Alessandro Cattelan ironizza sulla mancata ospitata di Belen

Mentre De Martino era ospite a Belve, Belen Rodriguez avrebbe dovuto prendere parte alla prima puntata di Stasera c'è Cattelan.

Il conduttore parlando del forfait legato alla showgirl argentina ha affermato di averci creduto quando l'ufficio stampa ha detto che non sarebbe andata per motivi di salute. In puntata però Cattelan ha mostrato una storia pubblicata su Instagram dalla stessa Belen in cui si vede il tavolo di un locale e un cocktail: "Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Sarà il suo medico di base".

Infine il conduttore ha augurato alla showgirl di rimettersi presto in salute e ha fatto sapere che l'invito è sempre valido.