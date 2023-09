Le nuove anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 2 al 6 ottobre 2023 in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì e su RaiPlay in streaming e in replica si concentrano su Marina, che confida a Ida un segreto del suo passato molto doloroso. L'obiettivo è quello di portarla dalla sua parte, in modo che si fidi di lei e non prenda decisioni avventate. Purtroppo, la mamma di Tommy seminerà di nuovo il panico.

Nel frattempo, Lara, dopo essere stata cacciata per sempre dalla vita di Roberto, non si arrenderà e cercherà un modo per vendicarsi di Marina, la donna che è al fianco di Ferri, del quale è ossessionata: che cosa avrà in mente?

Di seguito, gli spoiler Upas di ottobre su questa spinosa faccenda.

Un posto al sole anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023: Ida mette Roberto con le spalle al muro

Nelle puntate in onda su Rai 3 di Un posto al sole, Ferri è riuscito a rintracciare Ida, che era scappata con il piccolo Tommaso pur di non perderlo di nuovo. Roberto ha provato ad ammorbidirla, così da non farle prendere decisioni avventate. Marina, invece, è dell'idea opposta: anche se per bisogno, Ida ha comunque venduto suo figlio.

Il momento in cui Roberto caccia per sempre Lara dalla sua vita è stato agognato da tantissimo tempo dai telespettatori di Upas, che tuttavia non si devono illudere. Martinelli, infatti, non ha intenzione di mettersi da parte.

Ida, in modo del tutto inaspettato, prende una nuova decisione che mette con le spalle al muro Roberto, manipolata come sempre da Lara. Che cosa ha intenzione di fare?

Un posto al sole 2-6 ottobre 2023: la confessione dolorosa di Marina

Lara riesce a far capitolare Ida, ancora convinta di potercela fare con Roberto e così tenta di nuovo la fuga con Tommy, seminando il panico.

A quel punto, Marina decide di giocare il tutto per tutto, provando a portare dalla sua parte Ida avvicinandola con un racconto di un episodio molto doloroso che riguarda il suo passato e del quale i telespettatori di Upas potrebbero non essere al corrente.

Spoiler Upas 2-6 ottobre: Lara non si ferma

E così, nelle nuove puntate di Upas ecco che Marina confessa a Ida un ricordo che la fa soffrire ancora oggi.

Ma non solo: in seguito a questa confidenza, le fa una proposta davvero allettante, che non può rifiutare.

Lara viene ovviamente a sapere di quello che è successo e, furiosa, è pronta a vendicarsi di Roberto con ogni mezzo possibile. Questa complicata faccenda non si è affatto chiusa e non si esclude che possa instaurarsi un triangolo amoroso tra Marina, Roberto e Ida in seguito al nuovo piano che metterà in atto la pericolosa Martinelli.

Per rivedere le puntate di Un posto al sole basta collegarsi al portale RaiPlay.