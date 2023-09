Tancredi cercherà in tutti i modi di non far scoprire il suo vero volto. Come svelano gli spoiler de Il Paradiso delle Signore relativi agli episodi in onda su Rai 1 dal 25 al 29 settembre, arriverà a minacciare Diletta D'Ambrosio, facendole un avvertimento in merito a un suo collega giornalista. Gramini sfrutterà un'informazione che ha ottenuto da Flora per mettere in difficoltà Adelaide, mentre Marcello sarà deciso a riappacificarsi con il fratellastro Matteo.

Il Paradiso delle signore, trame 25-29 settembre: Tancredi minaccia Diletta

Vito regalerà una lavatrice a Maria, ma lei non sembrerà per nulla entusiasta del pensiero che il fidanzato ha avuto per lei e la sua famiglia.

Ciro, il padre di Maria, telefonerà a Vito per ringraziarlo del regalo, ma la ragazza sembrerà in evidente imbarazzo. Salvatore farà di tutto per avvicinarsi nuovamente a Elvira, ma lei non accetterà di uscire da sola con lui. Matilde scoprirà che Vittorio si è fidato del suo consiglio per la copertina del Paradiso Market. Poco dopo al grande magazzino tornerà Diletta D'Ambrosio, che sembrerà avere tutta l'intenzione di conquistare Vittorio.

Adelaide avrà il timore che Umberto possa vendicarsi di lei usando il suo segreto, mentre lui l'accuserà di averlo deliberatamente tenuto fuori dalla sua vita. Alfredo organizzerà un'uscita di gruppo per far sì che Salvatore ed Elvira si riavvicinino. Diletta, all'uscita dal Paradiso, incontrerà casualmente Tancredi, il quale la minaccerà velatamente.

Matilde noterà che tra la giornalista e Vittorio c'è intesa, e non resterà affatto indifferente. Matteo continuerà ad avere problemi con la madre, mentre Marcello non sopporterà le attenzioni di Umberto per Adelaide. Il commendatore, per evitare che Flora si ingelosisca, deciderà di rivelarle la verità.

Il Paradiso delle signore, puntate 25-29 settembre: Gramini mette in difficoltà Adelaide

Adelaide sarà stanca di starsene con le mani in mano e penserà bene di fare il suo rientro in società. Salvatore sarà sempre più convinto di voler riconquistare Elvira e così cercherà di scoprire tutto sul suo nuovo fidanzato. Maria e Matteo si incontreranno nuovamente, e Agata noterà che la sorella è turbata dal ragazzo.

Diletta proverà a capire quale sia la vera natura del rapporto tra Vittorio e Matilde, e proverà a conquistarlo usando le sue armi di seduzione. Riuscirà nel suo intento?

Flora si lascerà sfuggire un'informazione intima riguardante Adelaide con Gramini e quest'ultima ne approfitterà subito per mettere in difficoltà la rivale di sempre. Umberto, non appena verrà a sapere cosa ha fatto la fidanzata, si infurierà. Marcello avrà ancora dubbi su Matteo, ma deciderà di fidarsi di un consiglio di sua sorella Angela e cercherà informazioni su di lui in una scatola dove sua madre conservava i ricordi di famiglia. Salvo si convincerà che il fidanzato di Elvira non esista, ma Alfredo gli dirà che si sbaglia.

Marcello decide di chiarirsi con Matteo

Vittorio e Matilde prepareranno il discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto insieme e ciò li farà avvicinare ancora una volta. Marcello leggerà la lettera di Silvana, la madre di Matteo, indirizzata a sua madre e prenderà la decisione di ritrovare il fratellastro per potersi chiarire con lui. Non sapendo come rintracciarlo, chiederà aiuto a Maria, la quale riuscirà a ottenere un indizio per trovarlo.

Anche Irene inizierà a dubitare dell'esistenza di Tullio, il fidanzato di Elvira, che nessuno ha conosciuto. Salvatore farà una scoperta del tutto inattesa. Adelaide e Umberto, dopo tanto tempo, torneranno a parlarsi e daranno l'impressione di aver sotterrato l'ascia di guerra. Diletta darà a Vittorio un dossier molto importante che attacca Tancredi di Sant'Erasmo.