Sevda e Züleyha diventeranno due assassine, è questo ciò che accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Lo faranno per legittima difesa, visto che dei ladri entreranno a Villa Yaman, ma nonostante questo rischieranno di finire in carcere.

Sevda difende Adnan da un possibile sequestro

La vita a casa Yaman non è mai serena e tranquilla, soprattutto per quanto riguarda Sevda e Züleyha, che una sera riceveranno la sgradita visita dei ladri. Nella villa arriveranno questi uomini armati e incappucciati, e riusciranno a entrare nonostante la presenza degli operai della tenuta.

In un primo momento a casa ci sarà solo Sevda con i figli di Züleyha e quando si accorgerà della presenza dei ladri in casa, invece di nascondersi, deciderà di affrontarli a viso aperto. La donna avrà con sé un'arma e non esiterà a sparare alla gamba a uno dei ladri.

Züleyha spara al ladro

Il ladro avrebbe voluto sequestrare il piccolo Adnan, ma Sevda grazie a quello sparo è riuscita a impedirglielo. A ogni modo il ladro non si arrenderà, nonostante si trovi gravemente ferito avrà intenzione di prendere la pistola e porre fine alla vita di Sevda.

Ci penserà Züleyha a salvare la situazione. Anche lei giungerà con una pistola in mano e sparerà contro il ladro che vorrebbe uccidere Sevda.

Sevda teme di finire in carcere

L'uomo verrà ucciso dal colpo di Züleyha, ma anche Sevda ha messo la sua buona parte, per questo non farà altro che sentirsi in colpa. "L'ho ucciso, ma che cosa ho fatto", continuerà a ripetere Sevda, con Züleyha che, grazie al suo sangue freddo, proverà a consolarla.

Sevda temerà per la sua sorte, ma soprattutto per quella di Züleyha: la ragazza ha due bambini, non può assolutamente finire in prigione.

La donna si troverà in un tunnel senza uscita e l'ansia non le darà pace, così Züleyha le illustrerà il modo in cui agiranno: nessuna finirà in carcere, perché nessuno verrà a sapere niente, ma che cosa avrà intenzione di fare Züleyha?

Il corpo seppellito in un luogo segreto

Züleyha e Sevda prenderanno la macchina, dove caricheranno il cadavere del ladro.

Si allontaneranno da Villa Yaman e quando troveranno un luogo decisamente isolato, inizieranno a scavare una buca. Sarà proprio lì che seppelliranno il corpo del ladro.

Sevda non farà altro che maledirlo per quello che le ha fatto fare, mentre Züleyha sarà convinta del fatto che quell'uomo sia stato mandato nella villa da Fikret.

A ogni modo termineranno la sepoltura, convinte che non le abbia viste nessuno, ma la realtà sarà un'altra: in mezzo ai cespugli c'è una persona che sta osservando con attenzione tutto quello che stanno facendo, di chi si tratta?