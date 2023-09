La soap La Promessa non andrà più in onda a causa degli ultimi cambi di palinsesto di Canale 5.

Il nuovo pomeriggio della rete principale di Mediaset, infatti, prevede la regolare trasmissione di Beautiful e Terra amara seguiti da Uomini e Donne. A fare da traino a Pomeriggio Cinque, però, non ci sarà più La Promessa, ma saranno trasmessi i daytime di Amici e Grande Fratello.

Palinsesti di Canale 5: Amici e Grande Fratello al posto de La Promessa

La programmazione di Canale 5 subirà un cambio significativo a partire da lunedì 25 settembre: la soap La Promessa sarà sospesa e al suo posto andranno in onda Amici e Grande Fratello.

Si tratta di un duro colpo per i tanti appassionati della soap spagnola che aveva riscosso un ottimo successo di pubblico.

Le vicende ambientate nel ricco palazzo signorile lasceranno spazio al talent show ideato da Maria De Filippi e al Grande Fratello. Nelle scorse settimane, con l'arrivo di Uomini e Donne, La Promessa aveva già subito una variazione, spostandosi dopo il dating show, alle 16.20. Nonostante il cambiamento, in molti avevano continuato a seguire le vicende della famiglia Lujan, con picchi di share che raggiungevano il 22%.

L'inaspettata decisione di Mediaset: cosa si perderanno i fan della soap

La decisione di Mediaset di sospendere La Promessa non è stata presa bene dai fan che sperano in un ritorno della soap.

Le vicende dei protagonisti si fermeranno a un punto cruciale della trama, con uno scontro tra Don Romulo e Don Gregorio che porterà alla luce rancori passati. Inoltre, Catalina scoprirà che Cruz ha rubato la spilla della marchesa e sarà sempre più agguerrita ne suoi confronti.

Molte cose dovranno ancora accadere al palazzo dei marchesi, con il matrimonio imminente di Jimena e Manuel, e tanti saranno ancora i segreti da scoprire.

Quando tornerà La Promessa: non c'è ancora una data, si potrebbe pensare alla piattaforma streaming

Il futuro de La Promessa è ancora incerto. Per il momento non si hanno notizie ufficiali di un ritorno della soap su Canale 5, né si conoscono le intenzioni della dirigenza Mediaset a riguardo.

Ci potrebbe essere anche l'opzione della piattaforma streaming, così come è accaduto per My home my destiny che continua regolarmente ad andare avanti su Mediaset Infinity.

Ogni giorno è a disposizione del pubblico una nuova puntata della soap turca e i fan possono continuare a seguire le vicende dei protagonisti. Mediaset potrebbe optare per una soluzione simile, oppure far tornare La Promessa in televisione quando ci sarà la pausa di Uomini e Donne e Amici: in questo caso, per conoscere i destini dei protagonisti bisognerà aspettare la prossime estate.