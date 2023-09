Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La Promessa. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 settembre 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Alonso di scoprire la verità sul furto della spilla, sul funerale del barone e sugli avvenimenti che portarono alla sua morte, ma anche sulle indagini di Catalina su padre Camilo e sull'incontro fra Jana e Curro.

Gregorio tratta male Jana

Le anticipazioni de La Promessa segnalano che Gregorio, inviato da Alonso, minaccerà di licenziare e denunciare la servitù se non verrà fuori la verità riguardante la spilla rubata alla tenuta. Più tardi, il maggiordomo sorprenderà Jana davanti alla porta della stanza di Manuel e le intimerà di allontanarsi immediatamente da lì.

Intanto tutta la famiglia Lujan trascorrerà la giornata lontana da la Promessa per partecipare al funerale del barone De Linaja. Alla cerimonia parteciperanno anche Petra e padre Camilo. Manuel affermerà di continuare a sentire odore di camomilla e Jimena approfitterà di questo per raccontargli falsi ricordi sulla loro storia.

Jana e Pia si disfano del corpo del barone

Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniranno per rievocare gli avvenimenti che accaddero la notte in cui morì il barone. In questo modo, i telespettatori verranno a sapere che giorni prima il barone aveva tentato di abusare di Teresa e Pia, tentando di salvarla, lo aveva ucciso colpendolo con una statuetta.

Poco dopo, Maria e Jana avevano sorpreso le amiche nella sala da fumo con il cadavere e le avevano aiutate a disfarsene. Dopo aver deciso di inscenare un viaggio improvviso del barone per Cordova, Jana e Pia avevano caricato il corpo dell'uomo in un'auto per poi lanciarlo in un crepaccio. Nel frattempo, Maria e Teresa erano rimaste a casa per cancellare le tracce di ciò che era avvenuto.

Jimena mente a Manuel

Pia rivelerà a Jana di aver deciso di tenere il bambino, mentre quest'ultima le confesserà di essere lì per ritrovare il fratello Marcos, che dovrebbe essere Curro.

Dopo la morte del barone, Cruz e Alonso saranno molto preoccupati all'idea che Lorenzo possa impossessarsi del loro patrimonio.

Catalina scoprirà che padre Camilo non è un prete e deciderà di smascherarlo con Simona. Inoltre, la giovane vorrà scoprire come mai una baronessa al funerale del barone aveva addosso la spilla di sua madre.

Cruz autorizzerà Gregorio a licenziare chi vuole. A quel punto il maggiordomo farà di tutto per mandare via Jana. Più tardi, quest'ultima incontrerà Curro nella sala da fumo, scoprendo che è dolorante per via di una spalla lussata.

Nel tentativo di aiutarlo, la giovane vedrà che il ragazzo ha diverse ferite sulla schiena, che si sarebbe fatto dopo la presunta partita a tennis col padre.

Intanto Candela aiuterà Pia a mascherare la sua gravidanza. Nel frattempo Mauro verrà incaricato di distruggere tutto quello che si trova nell'hangar di Manuel. Jana lo verrà a sapere e salverà i progetti del giovane. Lope confiderà a Teresa che Salvator è stato catturato in battaglia e non vuole riferirlo a Maria.