Continuano su Rai 1 le vicende de Il Paradiso delle Signore 8 nella settimana da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023 ci sarà una visita inaspettata per Marcello e una sorpresa spiazzante per Adelaide da parte di Umberto Guarnieri e Flora, mentre Tullio arriva in incognito al magazzino.

Trame Il Paradiso delle signore 2-6 ottobre: Conti organizza il lancio della linea maschile

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023 il nuovo numero del Paradiso Market con Vittorio in copertina riscuoterà un grande successo.

Il direttore è soddisfatto e organizzerà un evento per il lancio della linea di abbigliamento maschile. Nel frattempo, i rapporti tra Flora e Umberto saranno ancora tesi, mentre Matilde aspetterà fiduciosa la diagnosi di un chirurgo che potrebbe ridare a Tancredi il pieno uso della gamba. Intanto, in atelier Maria e Botteri continueranno ad essere in contrasto, persino per l'allestimento delle vetrine. Salvatore, nel frattempo, sarà distrutto dopo avere appreso l'esistenza di Tullio, il fidanzato di Elvira, mentre Marcello, nonostante i contrasti, deciderà di aiutare Matteo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 ottobre: Umberto vuole sorprendere Adelaide

Vittorio racconterà a Roberto di essere in possesso del dossier sull’incendio che distrusse il mobilificio Frigerio.

L'uomo, però, dovrà decidere se usarlo o meno contro Tancredi. Intanto, Conti chiederà ad Adelaide di aiutarlo a portare Gianni Rivera come ospite d'onore all'evento organizzato per lanciare la linea maschile. La contessa, tuttavia, non riuscirà ad aiutare l'uomo e confiderà il suo rammarico a Matilde. Nel frattempo, Marcello organizzerà una cena per Matteo, ignorando che quest'ultimo vuole troncare i loro rapporti.

Maria, intanto, rivelerà alla sorella Agata quali problemi ci siano tra lei e il fidanzato.

Nel frattempo Adelaide starà ancora soffrendo per il rifiuto della figlia Odile. Ciò colpirà Umberto, il quale deciderà di fare qualcosa di sorprendente per la donna. Inaspettatamente, Flora si offrirà di aiutarlo.

Tullio arriva in incognito al Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Vittorio comunicherà a Roberto di avere deciso di non usare il dossier contro il rivale Tancredi. Nel frattempo, Maria cercherà di rintracciare Matteo e di metterlo in contatto con Marcello, mentre quest'ultimo riceverà a casa una visita inattesa. Intanto, al Paradiso delle signore verrà inaugurata la collezione maschile. All'evento sarà presente Gianni Rivera. Conti scoprirà chi lo avrà aiutato a ottenere la presenza del calciatore.

Intanto il fidanzato di Elvira, Tullio, si presenterà in incognito al negozio e stupirà le Veneri. Salvatore si ritroverà davanti il rivale e avrà una sgradita sorpresa.

Nel frattempo, Marcello mostrerà a Matteo una lettera che potrebbe spingerlo a non allontanarsi dal fratellastro. Mentre la contessa di Sant'Erasmo si appresterà a lasciare la villa, Umberto riuscirà a ridarle speranza con una piacevole sorpresa.