L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella fascia dell'access prime time di Rai 3 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che si arriverà alla fatidica resa dei conti tra Roberto e Lara.

La donna finirà per essere smascherata per le bugie che in questo periodo ha raccontato sul conto del piccolo Tommaso e potrebbe reagire in un modo del tutto inaspettato.

La spietatezza di Lara, infatti, potrebbe mettere a repentaglio non solo la vita di Roberto ma anche quella della sua compagna Marina Giordano.

Roberto incastra e smaschera Lara: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre rivelano che Roberto si renderà conto che Lara sta mentendo e a quel punto vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Per tale motivo, l'uomo vorrà recuperare uno degli oggetti del piccolo Tommaso, per effettuare il test della paternità e scoprire finalmente se si tratta di suo figlio oppure no.

Un duro colpo per Lara che, quando scoprirà le intenzioni di Roberto, proverà a ricattarlo dicendogli che non gli farà vedere mai più il bambino.

In questo modo, la donna crederà di intimorire Ferri ma non sa che l'uomo è pronto ad andare avanti per la sua strada, senza lasciarsi condizionare da niente e nessuno.

Lara potrebbe perdere le staffe nelle nuove trame di Un posto al sole

Come se non bastasse, Roberto deciderà di chiedere scusa anche alla sua amata Marina per aver messo in discussione le sue parole.

Tra i due tornerà il sereno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole e riprenderanno in mano le redini della loro vita matrimoniale e anche la battaglia nei confronti di Lara.

Di conseguenza, la perfida Martinelli si ritroverà messa alle strette e ben presto il suo piano diabolico contro Ferri verrà alla luce.

Tutto ciò, però, potrebbe portare Lara a mettere in atto l'ennesimo piano crudele e questa volta la donna potrebbe addirittura mettere in pericolo la vita di Ferri e quella della sua compagna.

Marina e Roberto in pericolo di vita nelle nuove puntate di Upas?

Non si esclude che il ritrovato sodalizio tra Ferri e Marina possa riaccendere la voglia di vendetta da parte di Lara.

L'astuta Martinelli, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3, potrebbe così ritrovarsi a fare dei gesti estremi nei confronti del suo ex e della sua compagna.

Marina e Roberto, quindi, non è escluso che possano vivere dei nuovi momenti di grande terrore e paura, al punto da rischiare la vita per colpa della loro rivale.

Riusciranno i due a sbarazzarsi della Martinelli senza subire gravi conseguenze? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa fortunata edizione.