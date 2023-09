Brutte notizie in arrivo per Jana Exposito nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano infatti che la domestica non riuscirà ad impedire le nozze tra Manuel e Jimena. I due alla fine diventeranno marito e moglie. Manuel però, subito dopo, capirà di eseere stato ingannato e di non provare nessun sentimento per la moglie. Un matrimonio che sarà quindi in crisi ancor prima di iniziare.

Manuel e Jimena si sposano nelle prossime puntate de La Promessa

La Promessa la nuova soap tv di Canale 5, continuerà ad andare regolarmente in onda anche nel corso del mese di Ottobre.

La serie ambientata nella Spagna di inizio '900, andrà in onda subito dopo la striscia quotidiana di Amici e quindi a partire dalle 16:40 circa e sino alle 16:55. Saranno puntate più brevi rispetto alle scorse settimane, ma comunque ricche di colpi di scena. Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che alla fine, Manuel e Jimena si sposeranno. Il marchesino infatti, cederà alle bugie di Jimena e Cruz e si convincerà che prima dell'incidente aereo, era innamoratissimo della fidanzata. Sarà però solo questione di tempo prima che Manuel cominci a ricordare gli ultimi anni della sua vita. Compreso l'amore per Jana.

Jana non riesce ad impedire le nozze di Manuel: trame ottobre

Proprio Jana, nel corso delle prossime puntate de La Promessa, cercherà di impedire le nozze di Manuel.

I suoi tentativi però, non andranno a buon fine. Durante la celebrazione, la domestica vorrà rivelare al marchesino De Lujgan i sentimenti che provavano uno per l'altro prima dell'incidente ma, alla fine, Jana non riuscirà a farlo. Se ne starà zitta. Le nozze si celebreranno senza intoppi. Jimena avrà vinto e sarà riuscita a farsi sposare da Manuel con l'inganno.

Però, al cuor non si comanda e, ben presto, Manuel capirà di non essere mai stato innamorato della moglie.

La Promessa, anticipazioni: Manuel e Jimena entrano subito in crisi

Nemmeno il tempo di passare la prima notte di nozze insieme che Manuel si renderà conto di essere stato ingannato. Capirà di non provare sentimenti d'amore per la moglie ed anzi, cominceranno a riaffiorare nella sua mente dei ricordi legati a Jana.

Comincerà a ricordare che tra lui e la domestica c'era un rapporto diverso di quello tra padrone e inserviente. Il matrimonio con Jimena entrerà quindi inevitabilmente in crisi. Manuel sarà sempre più in difficoltà e insofferente, tanto da arrivare a pensare di allontanarsi da La Promessa e dalla moglie, per fare chiarezza dentro di sé. Jimena però, ormai diventata la signora De Lujgan, non vorrà mollare la presa e escogiterà un losco piano pur di impedire al marito di allontanarsi da lei. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con La Promessa.