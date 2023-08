La cattiveria di Jimena nelle nuove puntate della soap opera La Promessa arriverà a un punto di non ritorno. Le anticipazioni raccontano che Manuel diventerà un burattino nelle sue mani, fino al momento in cui deciderà di andarsene e lasciarla sola alla villa.

A quel punto, delusa e furiosa per questa mancanza di rispetto, Jimena comincerà a trattare male sia la servitù che gli altri abitanti della villa, meditando la sua prossima vendetta ai danni del marito.

Ma cosa sarà capace di fare Jimena, fin dove si spingerà? Di seguito, le trame dettagliate.

La Promessa nuove puntate su Canale 5: Jimena ricatta Manuel

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap opera La Promessa raccontano che Cruz si allontanerà dalla villa per andare in sanatorio evitando così la prigione. A prendere questa inevitabile decisione sarà Alonso, dopo averla sorpresa nel tentativo di strangolare la baronessa.

Con Cruz fuori dai piedi, Jimena prenderà il controllo completo della villa e non solo. Con la scusa di essere stanca ed esaurita, chiederà continuamente denaro a Manuel per i suoi capricci. Il suo atteggiamento farà arrabbiare Jana, che non capirà perché il signore la tratti con tanta indifferenza.

La risposta è presto data: Manuel deve per forza di cose sottostare al volere della moglie perché sotto ricatto.

Jimena, infatti, ha trovato la sua lettera d'amore indirizzata a Jana. Ma c'è molto di più.

Anticipazioni La Promessa, Manuel si allontana senza dare spiegazioni

Dunque, nelle prossime puntate, Jimena avrà il controllo della villa e in primis della vita di Manuel, che dovrà obbedire al suo volere se non vuole che tutti sappiano della lettera indirizzata a Jana.

A proposito di Jana, sarà furiosa per il trattamento che Manuel le ha riservato nel loro ultimo incontro, durante il quale le ha intimato di stare lontano da lui. Quello che non può nemmeno immaginare è che Manuel sia nelle mani di Jimena, che lo ha minacciato di rovinare la reputazione della sua famiglia se non farà tutto quello che vuole.

Stanco di questa situazione, Manuel deciderà di andarsene senza dare alcuna spiegazione, facendo impazzire di rabbia Jimena. Tuttavia, il colpo di scena è dietro l'angolo.

Trame e anticipazioni La Promessa: Jimena annuncia la sua gravidanza

Manuel, sarà stufo di lasciarsi minacciare dalla moglie, e così farà una gita a La Puebla per schiarirsi le idee, lasciando Jimena alla villa con un pugno di mosche in mano.

Alla tenuta nessuno riuscirà più a sopportare la presenza di Jimena, che farà impazzire la servitù con le sue inutili e continue richieste.

Nel frattempo, ecco che le verrà una folle idea. Come svelano le anticipazioni La Promessa Jimena fingerà di essere incinta in modo da tenere Manuel stretto a sé per sempre.

Qualcuno scoprirà il suo segreto?

La nuove programmazione La Promessa da settembre 2023 su Canale 5

Mentre Jimena è intenta a manipolare Manuel, Jana riprenderà le indagini sul suo passato, anche senza l'aiuto di Curro, stanco di soffrire e rivangare eventi che l'hanno fatto soffrire.

Da settembre parte la nuova programmazione La Promessa che andrà in onda su Canale 5 anche il sabato alle 14:45 circa, una notizia che farà felicissimo il pubblico dell'amata soap opera.