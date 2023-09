Arriva la grande svolta nelle trame delle prossime puntate de La Promessa, che rimarrà in onda su Canale 5 nello slot compreso tra il daytime di Amici e Pomeriggio 5. Jana è arrivata al palazzo per scoprire la verità sulla morte della madre, che a quanto pare potrebbe essere viva.

Ramona svela a Jana un segreto su Dolores

Le puntate de La Promessa andate in onda in Spagna su Rtve venerdì 22 settembre, si possono reputare sconvolgenti. In ballo, come sempre, c'è la vita di Jana, che dalla prima puntata combatte per scoprire la verità sul passato della sua famiglia.

Dopo aver ritrovato il fratello, Jana vuole sapere chi abbia ucciso la madre e ben presto scoprirà la verità grazie a Ramona, una vecchia amica di Dolores.

Ramona, da quando Jana l'ha conosciuta, si è sempre mostrata restia nel confidarle la verità su Dolores, ma durante le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Ramona avrà da dirle qualcosa che la preoccupa, che non le ha mai confidato prima in quanto ha temuto che la prendesse per matta.

La rivelazione di Ramona

Ramona dirà a Jana che dopo che Dolores è stata aggredita, lei ha avuto modo di vederla. Jana rimarrà sotto shock: come è possibile che Ramona abbia visto la madre, forse ha visto il luogo in cui è stata seppellita.

Jana, però, ha frainteso il racconto di Ramona, per questo la donna sarà decisamente più esplicita: "Non ho visto la sua tomba, dopo qualche giorno che la davano per morta l'ho vista viva: Jana tua madre è viva".

La confusione di Jana: davvero la madre è viva?

Jana sarà solamente confusa. Com'è possibile che la madre sia viva, lei stessa ricorda il momento in cui le hanno sparato e che è caduta a terra.

Ramona, invece, le dirà che ha visto Dolores mentre andava in giro. Si ricorda che il sole stava tramontando e che ha visto Ramona in controluce. Le assicurerà di non essersi confusa e di aver provato a seguire Dolores, ma di non essere riuscita a raggiungerla. A quanto pare avrebbe provato a chiamarla, ma lei sarebbe scappata tra gli alberi.

Per Jana sarebbe bello ritrovare la madre, ma non riuscirà a dare credito al racconto che le ha fatto Ramona. Temerà che la donna sia rimasta vittima di un'allucinazione.

Jana incredula dopo la scoperta sulla madre

Jana sarà veramente incredula dopo il racconto di Ramona, mentre quest'ultima le assicurerà che la madre non è morta come lei crede. Saranno solo le prossime puntate a chiarire la verità su questa scottante rivelazione di Ramona e chissà se Jana racconterà quanto successo al fratello Curro.

Il ragazzo sta già attraversando tanti problemi per il matrimonio tra Martina e Antonio, e forse Jana non sarà disposta a dargli delle false speranze in merito al ritrovamento della sua vera madre.