Nelle prossime puntate de La promessa, Cruz penserà bene di far fuori Fernando. Da una parte sarà anche fortunata, perché non si sporcherà le mani: il cognato verrà colto da infarto e lei non gli darà la pillola salva vita.

A La Promessa arrivano Fernando e Margarita

Nei prossimi episodi de La Promessa ci sarà un nuovo arrivo a palazzo, quello di Fernando e Margarita, i genitori di Martina. Arriveranno in vista del matrimonio della figlia con Antonio, ma non saranno ben accolti. Fernando non va per niente d'accordo con il fratello, visto che accusa Alonso della morte del loro fratello maggiore.

In più sia lui che la moglie avranno intenzione di rendere la vita impossibile alla figlia: lei non vorrebbe sposare Antonio, in quanto innamorata di Curro, ma la famiglia ha bisogno dei soldi del benestante futuro genero, quindi la obbligheranno a farlo.

Fernando vorrebbe acquistare La Promessa

Tuttavia Fernando ha una salute cagionevole: soffre di una patologia cardiaca e per questo è sempre a rischio infarto. Avrà un attacco cardiaco anche quando arriverà a La Promessa, a causa di un brutto litigio con Alonso, ma la moglie Margarita riuscirà a salvargli la vita grazie ad alcune pillole che lui porta sempre con sé.

I problemi, però, non si fermeranno qui. Fernando inizierà a progettare varie vendette contro Alonso, anche grazie ai soldi che riuscirà ad avere con il matrimonio della figlia Martina.

Nel suo piano ci sarà anche l'acquisto de La Promessa, cosa che farà tremare i marchesi.

Cruz teme la vendetta di Fernando

Alonso, però, proverà a prendere in mano la situazione e a rassicurare la moglie, dicendole che non ha nessuna intenzione di mettere in vendita la loro dimora. Cruz, però, temerà che i cognati possano insistere per giungere al loro obiettivo, anche perché dopo il matrimonio di Martina potrebbero essere spalleggiati dal re.

Per Cruz potrebbe essere solamente l'inizio della fine, ma improvvisamente, e senza nessuno piano, riuscirà ad avere la sua vendetta.

Fernando muore

Fernando e Cruz avranno un confronto. Lui le chiederà di non badare alle differenze che ci sono tra le loro famiglie e di ricominciare da zero, ma a Cruz questa cosa non starà bene e chiederà al cognato e alla moglie di andarsene da La Promessa.

Fernando non vorrà abbandonare il palazzo, anzi chiederà una seconda possibilità, ma improvvisamente accadrà qualcosa di inaspettato.

Fernando cadrà a terra e sarà subito chiaro che sia vittima di un altro infarto. Chiederà a Cruz di dargli le pillole che tiene nella giacca, ma lei non lo farà. Lo lascerà morire, pensando che da questa morte la sua famiglia possa solo guadagnarci qualcosa: "La vita è curiosa, vero Fernando? Se non avessi fatto richieste impossibili, forse non ti saresti trovato in questa situazione".