Nelle prossime puntate di Terra Amara verranno a galla gli inganni di Fikret che, in combutta con Umit, cercherà ancora di vendicarsi di Demir. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Alì Rahmet Fekeli andrà ad Amburgo per indagare sul passato di Fikret e non ci metterà molto a scoprire che il nipote non è mai partito alla volta della Germania, come aveva promesso di fare.

Inoltre farà una scoperta eclatante sul suo passato: parlando con un collega di Fikret, Fekeli apprenderà che il nipote in passato era fidanzato con la dottoressa Umit.

Fikret e Umit di nuovo alleati

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sulle scoperte che Fekeli farà sul conto di Fikret. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui Fikret si sentirà in colpa allorché scoprirà che Alì Rahmet ha avuto un infarto dopo aver trovato della dinamite nel suo studio. Questo evento, unitamente alla scoperta che la madre non aveva subito violenza da Adnan Yaman Senior ma aveva con lui una relazione consensuale, porterà il giovane ad abbandonare il desiderio di vendetta nei confronti di Demir per andare di nuovo in Germania.

Fikret però deciderà di tornare sui suoi passi quando vedrà che il paese sarà stato tappezzato con le copie di una lettera d'amore scritta da sua madre per Adnan che Zuleyha avrà trovato e consegnato al marito.

Fikret però deciderà di nascondersi per agire più liberamente e cercherà ancora una volta la complicità di Umit. La dottoressa accetterà di aiutare l'amico poiché sarà stata delusa da Demir che l'avrà lasciata per ridare un'altra possibilità al suo matrimonio.

La scoperta di Fekeli sul nipote

Decisi a distruggere il matrimonio di Zuleyha e Demir, Fikret e Umit organizzeranno un piano.

La dottoressa chiamerà l'ex amante affermando di essere sul punto di togliersi la vita. Così Yaman correrà da lei che si farà trovare sul letto, mentre Fikret di nascosto scatterà delle foto compromettenti che manderà poi a Zuleyha. Le foto verranno intercettate da Sevda che correrà in ospedale per intimare a Umit di stare lontana da Demir e dalla moglie.

La dottoressa però gelerà Sevda affermando di essere la figlia che lei aveva abbandonato in fasce per poter essere l'amante di Yaman.

A far venire a galla le bugie di Fikret e Umit sarà un'indagine di Fekeli che deciderà di andare ad Amburgo per scavare nel passato del nipote e per capire dove sia finito. Durante un colloquio con un ex collega di Fikret, Fekeli scoprirà che il nipote non è mai giunto in Germania e inoltre saprà che il giovane ha avuto una relazione con Umit.