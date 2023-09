Alonso potrebbe aver ucciso suo fratello. È questa la verità che verrà alla luce durante le prossime puntate de La Promessa in onda su Canale 5. A svelare la cosa sarà l'altro fratello di Alonso, Fernando, che giungerà al palazzo per la nozze della figlia Martina. La rivelazione verrà fatta di fronte a Margarita, la moglie di Fernando, e Cruz, che non potrà far altro che rimanere incredula.

Il matrimonio di Martina potrebbe risolvere i problemi economici della sua famiglia

L'arrivo di Martina a La Promessa porta con sé una novità. A quanto pare Alonso ha un fratello di nome Fernando, padre della ragazza, ma tra loro non corre buon sangue.

I due non si sono riavvicinati nemmeno per la morte di Tomas, ma che cosa sarà successo di così grave?

I problemi aumenteranno anche a causa del matrimonio tra Martina e Antonio de Carvajal y Cifuentes. I marchesi saranno a favore della nipote, che non si vorrebbe sposare, mentre Fernando e la moglie Margarita con quel matrimonio potrebbero risolvere diversi problemi economici.

Il cruccio dell'eredità del padre di Fernando e Alonso

Alonso proverà a parlare con il fratello per cercare una soluzione, ma durante la conversazione Fernando avrà un infarto. Sarà Margarita a salvarlo somministrandogli alcune medicine. Quel confronto, però, porterà diverse dispute tra i due fratelli, come l'eredità del padre.

A quanto pare, secondo Fernando, Alonso avrebbe preso tutto, rendendo il fratello decisamente più povero di lui. Per Alonso non sarà proprio così: "Non ho potuto condividere con te le ricchezze in quanto non ce n'erano". Perché Alonso ha ereditato il marchesato dei Lujan, ma anche tanti problemi economici. Per Fernando, però, l'eredità non è l'unico problema presente tra loro.

Fernando svela che Alonso in realtà è un assassino

L'arrivo di Antonio a La Promessa farà aumentare solo gli attriti tra i due fratelli, visto che Alonso continuerà a spalleggiare la nipote. Allora Fernando chiederà al fratello di smetterla di dirgli come educare la figlia: "Pensi di essere al di sopra del bene del male? Fare e disfare la vita degli altri, ed evitare le conseguenze delle tue azioni".

Un discorso abbastanza criptico, ma che nasconde un'oscura verità.

In realtà solo Alonso capirà queste parole e crederà che sia meglio abbandonare la conversazione, invece Fernando insisterà e davanti a Margarita e Cruz dichiarerà: "Invece voglio che tutti lo sappiano: Alonso ha ucciso il nostro fratello maggiore".

Così verrà fuori un'altra verità: i due avevano un altro fratello, ma perché Alonso l'avrebbe ucciso? Sarà un'accusa veramente grave e chissà se Alonso riuscirà a dichiararsi innocente.