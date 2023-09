La programmazione de La Promessa continua su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:55. Come proseguiranno le vicende di Jana e di tutti gli altri abitanti della nobile tenuta? Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei risvolti nelle trame incentrate sulla morte del barone Ezquerdo e sulle condizioni di Manuel, risvegliatosi dal coma privo di memoria. In particolare, nelle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023 Jana e Pia riveleranno i loro segreti, compresi quelli che riguardano gli eventi accaduti la notte della scomparsa del barone Ezquerdo.

Anticipazioni La Promessa 11-15 settembre: Pia rivela di essere l'assassina del barone

Nelle puntate de La Promessa in programma su Canale 5 dall'11 al 15 settembre 2023 arriverà il momento delle rivelazioni. Mentre si starà svolgendo il funerale del barone Ezquerdo, Jana, Maria, Pia e Teresa si riuniranno in segreto per ricordare i terribili eventi accaduti la notte in cui morì il padre della marchesa. Si scoprirà che è stata Pia ad uccidere il barone per difendere Teresa dal tentativo dell'uomo di violentarla. Inoltre, emergerà che le quattro si saranno sbarazzate del cadavere. Poi, stando alle anticipazioni, la governante confiderà a Jana di essere incinta del defunto e che il bambino è frutto della violenza subìta dall'uomo.

La domestica, allora, rivelerà i motivi che l'hanno portata alla Promessa: scoprire chi è l'assassino di sua madre e ritrovare il fratello Marcos. A proposito di quest'ultimo, la ragazza condividerà il sospetto che si tratti di Curro.

Trame La Promessa da lunedì 11 a venerdì 15 settembre: Jimena continua a mentire

Le anticipazioni de La Promessa in programma dall'11 al 15 settembre 2023 rivelano che Manuel continuerà a credere alle bugie di Jimena.

Dopo la sepoltura del barone, Lorenzo farà capire a Cruz che non intende rinunciare alla sua parte di eredità. La marchesa, però, farà tutto il possibile per impedirgli di vedere una sola moneta di ciò che, in realtà, appartiene a sua sorella Eugenia. Nel frattempo, Catalina chiamerà la diocesi di León per chiedere di padre Camilo e scoprirà che non hanno mai sentito parlare di lui.

Gregorio sarà incaricato dalla marchesa di vigilare sull'operato di Jana per trovare una scusa che serva a mandare la ragazza via dalla tenuta. Intanto, Curro si lusserà una spalla giocando con il padre e quest'ultima, medicandolo, scoprirà che dietro si nasconde una violenza.

Catalina scopre che Camilo è un impostore: La Promessa, puntate 11-15 settembre

Nelle puntate in onda nella settimana dell'11-15 settembre 2023 Lorenzo de La Mata deciderà di trattenersi alla Promessa, in attesa che venga aperto il testamento del suocero. Cruz cercherà di convincerlo a fare le valigie, ma ogni tentativo si rivelerà inutile. Intanto, Gregorio darà del filo da torcere a Simona, cambiandole il menu all'ultimo minuto e poi la umilierà gettando via il cibo che avrà preparato.

Catalina scoprirà che Camilo è una spia e lo riferirà al padre, il quale deciderà di chiamare il sergente Funes. L'obiettivo dell'uomo è fare interrogare il finto prete e scoprire chi lo abbia assunto. Tuttavia, l'impresa si rivelerà difficile poiché Camilo agirà in modo inaspettato, imbavagliando Alonso e Funes e minacciando di uccidere chiunque lo ostacolerà. Fortunatamente Catalina libererà il padre e il poliziotto e lo inseguiranno. L'uomo, con le spalle al muro, prenderà in ostaggio Lope. Sarà l'intervento coraggioso di Rómulo ad impedire la tragedia e a fare arrestare l'impostore.