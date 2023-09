La soap opera di origini spagnole La Promessa prosegue la propria messa in onda italiana. Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, Jimena de Los Infantes (Paula Losada) diventerà sempre più malvagia pur di trattenere al suo fianco Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho). A causa della figlia dei duchi de Los Infantes, intanto, la sua rivale in amore Jana Exposito (Ana Garces) farà ritorno alla tenuta totalmente esausta e coperta di lividi.

A svelare a Manuel cosa è successo alla domestica, facendolo rimanere sconvolto, ci penserà la sorella Catalina (Carmen Asecas), dicendogli che sua moglie ha ordinato ai suoi genitori di farla maltrattare.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Jana in pessime condizioni di salute a causa di Jimena

Dalle anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate della telenovela, si evince che Jimena si prenderà gioco di Manuel per diventare sua moglie. Quest’ultimo dopo aver perso la memoria a causa di un grave incidente aereo, convolerà a nozze con la fidanzata dopo che i suoi genitori Cruz (Eva Martín) e Alonso (Manuel Regueiro) gli faranno credere che era in procinto di sposarsi con lei.

Jana non accetterà che il suo amato sia stato ingannato e per questa ragione stringerà un’alleanza con Catalina per fargli apprendere la realtà dei fatti: quest’ultima e la giovane domestica ripareranno l’aereo di Manuel facendo arrabbiare di brutto Jimena.

Jimena in preda alla rabbia infatti licenzierà Jana e la manderà nei campi dei suoi genitori. Ben presto la domestica tornerà alla tenuta in delle condizioni di salute gravi dopo aver lavorato molto duramente. In particolare Jana avrà dei problemi respiratori che desteranno preoccupazione anche a Manuel, quando perderà i sensi in sua presenza.

La situazione si complicherà ulteriormente, poiché nei giorni successivi Jana non riuscirà nemmeno ad alzarsi dal letto.

Jana in pericolo di vita, Manuel chiede spiegazioni alla moglie

In seguito quando Jana lotterà tra la vita e la morte, Manuel esigerà ricevere delle spiegazioni dalla moglie Jimena, la quale - messa alle strette - gli dirà di non sapere nulla.

A vuotare il sacco al giovane marchese sarà la sorella Catalina, la quale gli farà sapere che sua moglie ha fatto maltrattare la giovane domestica dopo che aveva riparato il suo velivolo. L'uomo ne rimarrà sconvolto.

Successivamente Jimena chiederà scusa a Jana per il modo in cui è stata trattata dai suoi genitori, facendole credere di essere estranea alla faccenda.