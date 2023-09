Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity. Gli spoiler in merito alle puntate in onda da lunedì 2 a domenica 8 ottobre riportano che Christoph, a causa dei furti, licenzierà Vanessa come pretesto per far venire fuori i veri colpevoli. Nel frattempo Josie sarà decisa a dimenticare Paul.

Josie vuole dimenticare Paul

La brusca fine della storia con Bettina finirà per distrarre André anche in cucina, così Josie e Hildegard proveranno a distrarre il cuoco usando il cappello che Konopka ha recentemente ereditato.

Rosalie, però, continuerà a credere che Carolin possa essere la ladra, quindi Engel si metterà d'accordo con André al fine di mettere alla prova la donna. Lamprecht capirà ben presto il tranello di Rosalie e l'affronterà, quindi Engel chiederà a Michael di mediare tra lei e Carolin. Mediazione che avvicinerà molto il primario e l'amica.

Vanessa, successivamente, proverà a difendersi dall'accusa di aver rubato una borsa, ma Christoph penserà bene di licenziarla e usare tale mossa come pretesto per far venir fuori i colpevoli. Dopo aver rincuorato Alfons sul licenziamento della schermitrice, Saalfeld si attenderà il sostegno del concierge.

Josie, non accettando la scelta di Paul, chiederà a quest'ultimo di dare una chance alla loro storia, ma il direttore amministrativo sarà irremovibile, così la giovane Klee finirà per trascorrere la serata coi genitori, facendosi consolare.

Quando resterà sola nel letto, però, il desiderio di Lindbergh tornerà a farsi sentire.

Werner avrà un atteggiamento ottimista dopo l'arresto di Ariane, mentre a essere meno entusiasta sarà Christoph, il quale deciderà di fare visita alla dark lady. Quest'ultima, senza mezzi termini, gli dirà che sarà sempre una mossa avanti a loro.

Michael e Carolin finiranno per baciarsi, così l'uomo chiederà all'amica di perdonarlo per essersi fatto trasportare dalle emozioni. Lamprecht deciderà di iniziare a prendere le distanze dal primario per evitare di dargli false speranze. Rosalie, nel mentre, progetterà un'avventura a tre, ma Michael non sarà d'accordo e l'affronterà.

Josie deciderà di dedicarsi anima e corpo alla sua istruzione e provare ad archiviare la pratica Paul, se non fosse che qualche istante più tardi incontrerà nuovamente colui che le fa battere il cuore e i suoi propositi verranno subito messi alla prova.

Henning e Paul timorosi per la possibile paralisi di Constanze

Le trame di Tempesta d'amore, per ciò che concerne gli episodi in onda su Rete 4 dal 2 all'8 ottobre, raccontano che l'incidente in cui si è trovata coinvolta Constanze precluderà alla donna, sulle prime, la possibilità di camminare. L'eventualità di una paralisi farà preoccupare non poco sia il cugino Henning che il partner Paul, entrambi recatisi in clinica per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Von Thalheim, poco dopo, avrà un crollo emotivo, che spingerà il direttore amministrativo a operare una scelta complicata. Nel frattempo vi saranno dei furti in hotel e Vanessa sospetterà su due ospiti.

Così quando i clienti staranno per andarsene, Christoph li affronterà, ma la coppia sembrerà estranea ai fatti, anzi punterà il dito proprio sulla giovane Sonnbichler.

Werner, invece, inizierà a sospettare che la ladra possa essere Carolin, così domanderà a Rosalie se Lamprecht fosse davvero innocente in galera. Engel lo farà presente a Michael, ma quest'ultimo non avrà alcun dubbio sull'innocenza dell'amica, sebbene preferisca non immischiarsi a causa dei sentimenti che prova per la giovane.