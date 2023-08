In Terra amara Gaffur sarà nei guai. Şermin non terrà per sé che Gaffur ha ucciso Hatip e lo rivelerà alla persona meno affidabile di tutte: Behice. Lui verrà a saperlo e temerà che a causa loro possa finire in carcere.

Gaffur ha ucciso accidentalmente Hatip

Nelle precedenti puntate di Terra amara Gaffur ha accidentalmente ucciso Hatip. Tra i due inizialmente c'era un debito, estinto però grazie all'intervento di Saniye. A Gaffur, però, piace il denaro e quando ha scoperto un segreto succulente su Hatip, ha deciso di usarlo a suo favore per estorcergli dei soldi.

Il segreto riguardava il fatto che Hatip avesse ucciso Çengaver. Gaffur, in anonimo, ha provato a ricattarlo, ma Hatip è stato più furbo di lui. Ha scoperto che dietro le minacce c'era proprio Gaffur e tra i due c'è stato un scontro, terminato proprio con la morte accidentale di Hatip.

Şermin l'unica a sapere la verità sul delitto di Hatip

Per eliminare le prove Gaffur ha buttato l'arma nel fiume e per un po' di tempo ha sempre temuto di essere scoperto. Solamente che, secondo le prime indagini, Hatip sarebbe stato fatto fuori dai minacciosi uomini di Ankara e per questo motivo Gaffur ha potuto tirare un sospiro di sollievo e riprendere con la vita di tutti i giorni.

La pace, però, non durerà a lungo, visto che Behice, tramite Şermin, scoprirà che dietro l'omicidio di Hatip si nasconde la mano di Gaffur.

Şermin infatti, la notte in cui è stato ucciso, era proprio in compagnia di Hatip. Lui le aveva detto di rimanere in macchina perché aveva un affare da sbrigare, invece Şermin l'ha seguito in mezzo al bosco e l'ha visto morire.

La disperazione di Gaffur

Behice è malefica e non avrà nessuna intenzione di mantenere il segreto per sé, anzi lo userà proprio contro Gaffur.

Lui quando verrà a conoscenza che la donna sa tutto andrà in tilt e per sfogarsi si isolerà nel fiume poco lontano dalla tenuta della famiglia Yaman.

Gaffur butterà fuori un urlo liberatorio e si maledirà per ciò che ha combinato: "Ma che cosa hai combinato Gaffur? Ti sei rovinato per una piccola somma di denaro. Hatip ti ha rovinato".

Gaffur fa i conti con la dura realtà

Gaffur si prenderà a schiaffi e non saprà come trattare questo problema che porta il nome di Behice, e in più si farà una domanda: com'è riuscita a sapere che è stato proprio lui a uccidere Hatip? Improvvisamente gli verrà un'illuminazione: è stata Şermin a dirglielo.

Lei era molto vicina a Hatip e sicuramente sarà pronta a rivelare questa verità a molte persone. Gaffur si dispererà ancora di più, e penserà alla moglie Saniye e alla piccola Üzüm: se venisse arrestato anche la loro vita sarebbe rovinata. A Gaffur questa volta l'avidità ha giocato un brutto scherzo.