Terra Amara continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 12 settembre vedranno protagonista Mujgan. Le conseguenze della bugia sulla gravidanza saranno molto pesanti per la donna che sarà separata da suo figlio. La dottoressa sarà disperata e pur di rivedere il suo bambino chiederà aiuto a Zuleyha. Quello che doveva essere un breve saluto a Kerem Ali, si trasformerà in una disperata fuga per Mujgan che finirà nel fiume con suo figlio e i due rischieranno di annegare.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan disperata senza suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 12 settembre raccontano che Yilmaz sarà molto duro con sua moglie. Dopo aver saputo che Mujgan ha inventato di essere incinta per dividerlo da Zuleyha, Akkaya andrà su tutte le furie. La punizione per la dottoressa sarà molto severa: la donna non potrà stare con suo figlio Kerem Ali e sarà disperata. Ricordandosi che Zuleyha ha vissuto le sue stesse pene lontana dai suoi bambini, Mujgan si rivolgerà alla sua rivale. Dopo essersi intrufolata nella villa, la dottoressa aprirà il suo cuore a Zuleyha che non potrà fare altro che ascoltare la sua disperazione e non resterà indifferente.

Anticipazioni puntata di martedì 12 settembre: Zuleyha deciderà di aiutare Mujgan

La puntata di Terra amara di martedì 12 settembre vedrà al centro dei riflettori un'inaspettata complicità tra Zuleyha e Mujgan. Quest'ultima racconterà che Yilmaz non le permette di vedere il suo bambino e supplicherà Zuleyha di aiutarla. La moglie di Demir sarà molto sensibile all'argomento, perché ha vissuto sulla sua pelle la lontananza dai suoi bambini e studierà un modo per far incontrare Mujgan con suo figlio.

Zuleyha andrà al ranch e chiederà a Nazire di farle passare qualche ora con Kerem Ali, dicendole di avere il permesso di Yilmaz. La domestica non avrà nessun problema e consegnerà il bambino a Zuleyha che lo porterà da Mujgan.

Mujgan e Kerem Ali in pericolo di vita

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan potrà finalmente riabbracciare il suo amato figlio grazie a Zuleyha.

Quello che doveva essere un breve incontro, tuttavia, rischierà di trasformarsi in tragedia. Dopo aver preso tra le braccia Kerem Ali, infatti, Mujgan inizierà a correre il più lontano possibile, per fuggire con suo figlio. Fortunatamente, Zuleyha la seguirà e proverà a fermarla, ma la dottoressa proseguirà la sua corsa verso il fiume. Una volta in acqua, le forze di Mujgan saranno allo stremo e a causa della forte corrente la donne perderà di vista Kerem Ali che rischierà di annegare. La presenza di Zuleyha si rivelerà fondamentale per le loro vite.