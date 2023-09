Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di matrice turca, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi lunedì 25 e martedì 26 settembre, raccontano che la dipartita di Yilmaz continuerà a pesare come un macigno per Zuleyha, che non si darà pace per la morte del suo amato. Invece Behice sarà focalizzata nell'ottenere un profitto finanziario dalla morte di Akkaya.

Demir inviterà Zuleyha a restare nella tenuta Yaman

Gli spoiler di Terra amara evidenziano che la tragica fine di Yilmaz sarà fonte di grande dispiacere per Zuleyha, che non si capaciterà di come il suo amato sia passato a miglior vita.

Altun e Akkaya, prima della dipartita di quest'ultimo, avevano progettato non soltanto di trasferirsi in un paesino vicino Cukurova, così da poter far visita ai loro figli più spesso possibile, ma anche di mettere al mondo un nuovo erede.

A sostenere moralmente Zuleyha sarà il marito Demir, anche la donna vorrà andarsene dalla tenuta Yaman per salvaguardare la reputazione dello stesso. Demir, però, inviterà Zuleyha a restare.

A piangere la scoperta di Akkaya, oltre a Mujgan, ci saranno anche i piccoli Uzum e Adnan, mentre a pensare esclusivamente al ritorno economico derivante dalla dipartita dell'uomo ci sarà la diabolica Behice. Fekeli, intanto, lascerà le attività che erano un tempo di Yilmaz nelle mani del nipote Fikret.

Gaffur partirà per la Germania per una nuova avventura professionale

Una proposta di lavoro per la Germania arriverà tramite lettera al cospetto di Gaffur, che ne sarà entusiasta, ma nel frattempo Fadik temerà che Sevda possa sbarazzarsi sia di lei che di Rasit.

Saniye e Gaffur, poco dopo, diranno a Demir che a breve lasceranno il lavoro nella tenuta, specificando che prima partirà Taskin e, appena si sarà stabilito per bene, verrà raggiunto dalla moglie e dalla piccola Uzum.

Demir, infine, vedrà il licenziamento dei due come un affronto, ma dopo averci pensato darà il benestare grazie agli anni di onorato servizio svolto da Saniye e Gaffur. Quest'ultimo, quindi, partirà alla volta della Germania.