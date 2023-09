Colpo di scena in arrivo nelle prossime di Beautiful. Sheila Carter verrà data per morta. Tutto accadrà poco dopo il ricongiungimento di Finn e Steffy, quando la polizia ritroverà in una riserva i resti appartenenti alla madre naturale di Finn. Tutto farà pensare che la donna sia stata sbranata da un orso, anche perché il test del Dna confermerà che i resti di una falange di un dito del piede apparteranno proprio alla criminale. Sheila sarà davvero morta o sarà l'ennesima messinscena?

Sheila in fuga dalla polizia nelle prossime puntate di Beautiful

Le puntate in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 terranno i fan di Beautiful con il fiato sospeso. Finn riuscirà finalmente a liberarsi dalla prigionia di Sheila e lo farà grazie all'aiuto di Bill Spencer. Il medico avrà modo di riabbracciare la sua amata Steffy. Sembrerà una vicenda a lieto fine, ma ci sarà ancora l'incognita Sheila. La donna riuscirà ancora una volta a sfuggire alla polizia e sarà latitante. Nessuno potrà dormire sonni tranquilli sino a quando verrà arrestata.

La polizia dà per morta Sheila Carter: è stata sbranata da un orso

Sheila non avrà nessuna intenzione di finire di nuovo in prigione. La polizia sarà sulle sue tracce e a un certo punto si convincerà che Sheila sia morta dopo essere stata attaccata da un orso.

Il tenente Baker riferirà la notizia della morte di Sheila ai Forrester, ai Logan e a Finn. Tutti quanti tireranno un sospiro di sollievo sapendo che Sheila non rappresenterà più un pericolo per nessuno. Il tenente Baker spiegherà loro che Sheila è stata sbranata da un orso mentre stava cercando di sfuggire alla polizia. Gli inquirenti troveranno frammenti di cadavere nella riserva intorno a Los Angeles, il faranno analizzare e il test del Dna confermerà che si tratta proprio dei resti di Sheila Carter.

Beautiful: Sheila è davvero morta?

Con la morte di Sheila Carter si potrebbe chiudere un cerchio. Steffy, in particolare, non dovrà più guardarsi le spalle. Le cose, però, potrebbero anche andare diversamente, visto che ben presto sorgerà un dubbio: Sheila è davvero morta? Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle puntate successive, si viene a sapere che Sheila ha solo inscenato la sua morte per sfuggire alla polizia.

Il primo a nutrire dubbi sulla dipartita della donna sarà proprio Finn. Il medico entrerà in possesso del frammento del dito del piede di Sheila e si renderà conto che qualcosa non torna. Riuscirà a scoprire che la madre è viva e vegeta? Per scoprirlo non i resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv americana.