Nella puntata di Terra amara che di lunedì 25 settembre, Uzum e Adnan porteranno un momento emozionante alla tenuta, visitando la tomba di Yilmaz.

Intanto Mujgan sarà afflitta dalla perdita di Yilmaz, mentre Behice cercherà di trarre vantaggio dalla situazione. Infine Fekeli affiderà le attività di Yilmaz a suo nipote Fikret.

Zuleyha è devastata per la morte del suo amato Yilmaz

Zuleyha si sentirà devastata per la morte di Yilmaz ma potrà contare su Demir. Quest'ultimo cercherà di confortarla, per quanto sarà possibile, e si adopererà per essere il suo sostegno in questo momento difficile.

Tuttavia la giovane non vorrà approfittarne e gli farà sapere chiaramente che, pur apprezzando il suo aiuto, lascerà la tenuta per salvaguardare la sua reputazione agli occhi degli abitanti di Cukurova. Dopo tutto, il loro matrimonio era in procinto di finire già prima della morte di Yilmaz. Nonostante la sua decisione di abbandonare la tenuta, il signor Yaman non la lascerà andare via facilmente: le chiederà di rimanere alla villa, dove potrà trovare rifugio e consolazione, senza dover necessariamente svolgere il ruolo di moglie.

Mujgan soffre per la perdita di suo marito in Terra Amara

Nel frattempo, il cuore degli abitanti di villa Yaman sarà toccato dalla spontaneità e dalla dolcezza di Uzum e Adnan che si recheranno sulla tomba di Yilmaz per lasciare delle rose.

Anche Mujgan non riuscirà a trattenere le lacrime per la scomparsa di Yilmaz. Il suo dolore sarà palpabile.

Al contrario, Behice sarà concentrata principalmente su come garantire il proprio benessere economico e cercherà di trarre vantaggio dalla situazione in cui si trova, mettendo i suoi interessi personali al di sopra di tutto il resto.

Infine, Fekeli lascerà il timone delle attività di Yilmaz al nipote Fikret, considerandolo ormai come un figlio.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda sabato 23 settembre, Yilmaz è in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente d'auto e Demir gli fa visita, chiedendo perdono per il dolore causatogli: Akkaya lo perdona e gli affida Zuleyha e Adnan se non dovesse farcela.

Intanto, Fekeli dice che Demir è come un figlio per lui, ponendo fine alla faida tra le famiglie.

Nel frattempo Gaffur decide di trasferirsi in Germania, mentre Zuleyha rimane accanto a Yilmaz, che muore proprio dopo averle confessato il proprio amore.