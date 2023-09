Terra Amara torna lunedì 25 settembre e le anticipazioni annunciano una puntata molto toccante. I protagonisti, infatti, dovranno riprendere le loro vite dopo il funerale di Yilmaz.

Zuleyha soffrirà molto per la perdita del suo grande amore e sarà decisa a lasciare villa Yaman per salvare l'onore di Demir. Quest'ultimo, tuttavia, le chiederà di restare. Anche Mujgan piangerà per la morte di suo marito e a casa Fekeli l'atmosfera sarà molto triste. L'unica a non sembrare particolarmente toccata dalla morte di Yilmaz sarà Behice che penserà subito all'eredità.

Infine, Fekeli cederà a Fikret il controllo delle aziende di famiglia.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha inconsolabile dopo la morte di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 25 settembre raccontano che la morte di Yilmaz segnerà tutti i personaggi. In particolar modo, a piangere disperatamente per la perdita del suo grande amore sarà Zuleyha. La donna non potrà fare a meno di pensare alla vita felice che avrebbe potuto avere con Yilmaz e si stringerà al piccolo Adnan. Demir non perderà mai di vista sua moglie e gli starà accanto con tutto il suo affetto, ma Zuleyha sembrerà inconsolabile. La donna, inoltre, penserà di lasciare villa Yaman per evitare che l'onore di Demir venga compromesso.

Anticipazioni puntata di lunedì 25 settembre: Sevda e Demir convinceranno Zuleyha a restare

La puntata di Terra amara di lunedì 25 settembre vedrà al centro dei riflettori il dolore di Zuleyha. Demir chiederà a sua moglie di restare alla tenuta: "Questa è casa tua, tu sei la padrona della villa", le dirà. Yaman chiarirà subito che Zuleyha non dovrà avere con lui una vita matrimoniale, ma condividere l'amore per i figli.

Ad appoggiare Demir ci sarà anche Sevda che convincerà Zuleyha ad ignorare i pettegolezzi e dare la priorità alla famiglia. Nel frattempo, a casa Fekeli, Mujgan piangerà per la morte di suo marito, mentre Behice non sembrerà affatto toccata dall'incidente che ha spezzato la vita di Yilmaz.

Fekeli cederà la gestione delle aziende a Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di lunedì 25 settembre Behice parlerà dei suoi piani a sua nipote. Dopo aver consolato per qualche tempo Fekeli, Behice avrà intenzione di chiedere la parte di eredità che spetta a Mujgan e con lei tornare a Istanbul. "Tra tre mesi partiremo", dirà la zia, aggiungendo che con la vendita di tutti i beni ereditati potranno avere una bella vita. Nel frattempo, Fekeli cederà a Fikret il controllo delle attività di Yilmaz. Ali Rahmet, ormai, considererà suo nipote come un figlio e dopo la perdita di Yilmaz il loro legame diventerà ancora più forte.