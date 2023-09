Lunedì 11 settembre riparte l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera pronta a tener compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Vittorio Conti costretto a confrontarsi con la nuova concorrenza della Galleria Milano Moda, che metterà a durissima prova il suo negozio.

Spazio anche al rientro nella città di Maria, la quale però non potrà contare sulla presenza del suo amato Vito.

Vittorio si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 11 settembre, rivelano che ci sarà spazio per l'inizio della guerra tra il negozio di Conti e il nuovo atelier che è stato aperto da Tancredi e Umberto, proprio di fronte al grande magazzino milanese.

Una sfida che, in un primo momento, metterà a durissima prova Vittorio: il suo negozio, infatti ne risentirà tantissimo di questa concorrenza e le vendite crolleranno a picco.

La clientela storica del Paradiso sarà incuriosita dalla nuova boutique che ha aperto in città, motivo per il quale la maggior parte delle signore deciderà di visitarla e acquistare lì i nuovi capi.

Tancredi e Umberto spietati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 settembre

Un duro colpo per Vittorio che, a questo punto, si ritroverà a dover prendere in mano le redini della situazione per evitare il peggio.

Lo scopo di Conti, infatti, sarà quello di non darla vinta a Tancredi e Umberto, consapevole del fatto che i suoi due rivali vogliono vederlo fallire miseramente.

Tuttavia, per lui non sarà facile riuscire ad attutire il colpo e si renderà conto di dover apportare delle novità alle sue collezioni di abiti, per evitare il tracollo finale e il fallimento del negozio.

Maria torna senza Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 settembre

Le anticipazioni della prima puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 11 settembre, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il rientro in città di Maria.

La stilista rimetterà piede a Milano dopo aver trascorso l'estate in Australia assieme al suo amato Vito che, tuttavia, non sarà con lei al rientro. Vito resterà in Australia per curare e tenere sotto controllo i suoi interessi economici.

Al rientro, Maria troverà la prima sorpresa dell'anno: la presenza di Gianlorenzo Botteri, il nuovo stilista che si occuperà della collezione maschile.

Spazio anche alle vicende di Irene che, in questo inizio stagione della soap, sarà impegnata alla ricerca di una nuova venere da inserire nel team.