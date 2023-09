Terra Amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano una settimana emozionante dal 2 al 6 ottobre.

Presto Mujgan e Behice scopriranno che l'eredità di Yilmaz è molto inferiore alla cifra che si aspettavano. A questo proposito, Fekeli e Fikret andranno a chiedere informazioni a Zuleyha, ma la donna non potrà aiutarli. Ci sarà ampio spazio anche alle emozioni, con un inaspettato bacio che scatterà tra Mujgan e Fikret e un tenero chiarimento tra la dottoressa e Fekeli.

Anticipazioni Terra amara: i piani di Behice andranno in fumo

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nella settimana dal 2 al 6 ottobre ci sarà una grossa delusione per Mujgan e sua zia. Behice, certa della grossa somma di denaro che riceverà sua nipote in eredità, pianificherà il trasferimento a Istanbul. Quando le due donne parleranno con l'avvocato, però, riceveranno un'amara sorpresa: la somma dell'eredità è molto inferiore a quella che si aspettavano. Mujgan chiederà l'aiuto di Fikret che spiegherà di aver scoperto che Yilmaz aveva venduto tutte le sue terre a Hunkar per 30 milioni di lire turche. Per i protagonisti non resterà che trovare quel denaro, ma l'impresa di rivelerà molto difficile da realizzare.

Fekeli e Fikret chiederanno informazioni a Zuleyha visto che era la nuova compagna di Yilmaz, ma la donna non saprà proprio come aiutarli.

Anticipazioni settimana dal 2 al 6 ottobre: Mujgan cercherà un confronto con Fekeli

Le puntate di Terra amara previste per la settimana dal 2 al 6 ottobre vedranno al centro dei riflettori Zuleyha.

La donna assicurerà a Fekeli e Fikret che se sapesse qualcosa dell'eredità di Yilmaz non esiterebbe ad aiutarli e sarà sincera. Nel frattempo, Mujgan e Behice non sapranno dove andare, visto che dovranno rinunciare ai progetti di Istanbul. La dottoressa chiederà ancora una volta il sostegno di Fikret che riuscirà a convincere Fekeli ad un incontro.

Ali Rahmet vedrà Mujgan in albergo e ascolterà le sue scuse. La dottoressa chiederà perdono a Fekeli per essere andata via e gli dirà di amarlo come un padre. L'uomo accetterà di farla ritornare al ranch con Kerem Ali, ma non accoglierà Behice.

L'inaspettato avvicinamento tra Mujgan e Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella settimana dal 2 al 6 ottobre Mujgan tornerà al ranch, ma sarà ancora molto triste. La donna non potrà fare a meno di pensare agli ultimi avvenimenti e le lacrime prenderanno il sopravvento. Fikret le darà la buonanotte e si fermerà ad ascoltare il suo sfogo. Mujgan confiderà a Fikret di provare tristezza per la morte di Yilmaz e per il suo comportamento con la famiglia.

L'uomo, infatti, ha escluso di fatto il piccolo Kerem Ali dalla sua ingente eredità e per questo Mujgan dubiterà del suo amore per il figlio. Fikret proverà a confortare la donna e dopo averla abbracciata non saprà trattenere i sentimenti. Il bacio tra i due sarà spontaneo e segnerà la nascita di un legame molto speciale.