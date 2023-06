Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Zuleyha deciderà di dare una seconda chance al suo matrimonio con Demir e proverà a rimettere in sesto questa travagliata storia d'amore.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando non ci sarà l'intromissione di Umit nella coppia.

Zuleyha, infatti, si ritroverà a fare i conti con una amara verità legata ad un tradimento perpetrato da suo marito.

Zuleyha ci riprova con Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che Zuleyha e Demir riprenderanno in mano le redini del loro rapporto, pronti a lasciarsi alle spalle le incomprensioni e le cattiverie che si sono fatti a vicenda.

A destabilizzare l'armonia della coppia, però, ci penserà Umit: dopo una rovinosa caduta dalle scale, la donna accuserà Demir dell'accaduto.

Un duro colpo per l'uomo che, di punto in bianco, finirà dietro le sbarre con l'accusa di tentato omicidio, nonostante sia del tutto innocente.

Zuleyha scopre che Demir l'ha tradita: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Una confessione che finirà per spiazzare Zuleyha, la quale deciderà di indagare per scoprire la verità su Umit e grazie a Fikret, verrà a sapere come stanno le cose.

La donna, infatti, verrà a sapere che suo marito l'ha tradita con Umit: i due sono stati amanti in segreto e hanno avuto una relazione clandestina.

Adesso, però, Umit vuole farla pagare al ricco imprenditore di Cukurova, motivo per cui lo ha accusato di tentato omicidio, nonostante fosse completamente innocente.

Zuleyha viene a sapere che Demir aspetta un figlio da Umit: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che Zuleyha deciderà di affrontare Demir per sapere come stanno le cose.

L'uomo, però, si rifiuterà di dirle apertamente la verità e a quel punto la donna annuncerà di volere il divorzio immediato e di essere pronta a lasciare Cukurova insieme ai suoi due bambini.

Demir proverà in tutti i modi a fermarla ma, la donna dimostrerà di non voler perdere altro tempo al suo fianco. Come se non bastasse, prima della partenza verrà raggiunta anche da Umit.

La donna affronterà Zuleyha e confesserà di essere in dolce attesa: in questo modo, quindi, scoprirà che Demir aspetta un figlio da Umit. Sarà l'ennesimo choc per la protagonista di Terra amara, sempre più convinta di volere il divorzio immediato.