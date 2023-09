"Ho lasciato Mediaset perchè da 30 anni non c'erano novità": con queste parole Teo Mammucari ha spiegato la sua inattesa partenza da Mediaset, con la quale ha collaborato per anni. Ora sta per fare ritorno in Rai e parteciperà al programma "Ballando con le Stelle", in onda dal 21 ottobre.

Durante un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Mammucari ha espresso alcune critiche riguardo alla programmazione di Mediaset e in particolare alla mancanza di innovazione.

La critica di Mammucari

Nell'intervista Mammucari ha inizialmente espresso la propria delusione nei confronti della programmazione televisiva di Mediaset, affermando che non avrebbe introdotto novità per molto tempo.

Ha citato a riguardo una recente dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, che alla presentazione dei nuovi palinsesti ha annunciato Gerry Scotti come nuovo conduttore de "La ruota della fortuna". Per Mammucari non è possibile lavorare "dove non si fa niente di nuovo da 30 anni."

Inoltre, la sua insoddisfazione si è estesa alla ricerca di nuove opportunità professionali. Dopo sei anni alla conduzione di "Tu sì que vales" e la partecipazione a "Le Iene", Mammucari ha manifestato il desiderio di condurre un programma tutto suo. Tuttavia, Mediaset gli avrebbe chiesto di accettare una riduzione del compenso, una richiesta che ha contribuito alla sua decisione di lasciare la rete: "Mi hanno chiesto di fargli uno sconto prima ancora di parlare del programma".

Il conduttore ha precisato la differenza tra un artista desideroso di sperimentare e una persona confinata in un ruolo senza possibilità di esprimere le proprie capacità creative: "Sei anni di Tu sì que vales in mezzo a Maria De Filippi e Gerry Scotti sono stati importanti per la mia carriera. Ma qual era l’alternativa?". Nonostante il lungo percorso televisivo alle spalle, a 59 anni Mammucari non nasconde il desiderio di provare nuove sfide professionali.

Continuando l'intervista sul tema Mediaset, lo showman ha espresso anche delle perplessità riguardo la gestione delle opportunità televisive: "Se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio nonostante i risultati, io perché non vengo considerato?".

Dopo queste affermazioni, Teo Mammucari ha parlato di Pier Silvio Berlusconi: "L'ho visto solo una volta, è stato nobile e cortese. Gli posso solo dire grazie ", aggiungendo di non aver mai avuto problemi o litigi durante tutta la sua carriera.