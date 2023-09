Da giovedì 14 settembre su Prime Video è disponibile l’episodio speciale di The Ferragnez dedicato al dietro le quinte del Festival di Sanremo e ai commenti di Chiara Ferragni e Fedez in merito alla serata in cui, in diretta tv, c'è stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Fedez e Chiara dietro le quinte del Festival di Sanremo

L’episodio ripercorre l’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. L’influencer ha affiancato Amadeus nella conduzione della prima e dell'ultima serata.

L'episodio, che ha una durata di 80 minuti, mostra quanto accaduto dietro le quinte dopo il chiacchierato bacio tra Rosa Chemical e Fedez.

Nella serata finale del festival Rosa Chemical, concorrente in gara, durante la sua esibizione ha trascinato Fedez sul palco e lo ha baciato. Una scena di cui si è parlato a lungo. Un gesto che, a oggi si scopre, Chiara Ferragni non ha gradito. Come mostrato nell'episodio di The Ferragnez l'influencer si è confrontata con il marito dicendogli: “Meno male che non dovevi fare niente”. “Mi dispiace” ha risposto lui, Chiara Ferragni è tornata nei camerini, dove ai suoi collaboratori ha detto: “Non lo possiamo portare da nessuna parte“.

Chiara Ferragni era già preoccupata per quello che Fedez avrebbe potuto fare, per questo gli ha chiesto di essere lì per lei senza fare nulla che potesse agitarla.

L'influencer ha ribadito che Fedez da artista può fare quello che vuole e rispetterà sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita in quell'occasione aveva bisogno del suo supporto. Si è detta dispiaciuta del fatto che a livello emotivo colui che avrebbe dovuto tranquillizzarla, in realtà le ha messo più paura.

Chiara Ferragni: 'Ero triste e delusa'

In merito al bacio con Rosa Chemical, la cosa che le ha fatto più male è sapere che la cosa fosse stato organizzato prima (Fedez e Rosa Chemical ne avevano parlato in un puntata di Muschio Selvaggio) e la sua emotività per tale motivo è stata un po’ distrutta. "Faceva male ed ero arrabbiata, triste, delusa“, ha confessato.

Anche Fedez ha raccontato il suo punto di vista, ribadendo che in quel periodo era fuori di sé e poco lucido.

Alla fine la coppia è riuscita a chiarirsi. Chiara ha detto di essere fragile e Fedez di essere preoccupato del danno che le aveva arrecato e per averle rovinato una delle esperienze più importanti della sua carriera.

Fedez commenta l'episodio su Instagram

Il giorno dell'uscita dell'episodio speciale su Sanremo, Fedez ha commentato ciò che è successo a Sanremo su Instagram, ribadendo sul fatto che non fosse lucido. Si è detto dispiaciuto per ciò che ha fatto e per non esser riuscito a supportare la moglie come avrebbe dovuto, aggiungendo che è venuta fuori una parte della sua persona di cui non va fiero: "In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione".