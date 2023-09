Guai in vista per Demir Yaman, che nelle prossime puntate di Terra Amara dovrà fare i conti con la gelosia e la rabbia di Umit. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dottoressa non sopporterà di essere stata abbandonata dall'ex amante, il quale deciderà di dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Zuleyha. Amareggiata per quanto accaduto, prima Umit si avvarrà dell'aiuto di Mujgan per far ritrovare un suo braccialetto nell'auto di Demir, ma il piano non andrà come previsto. Così la direttrice dell'ospedale deciderà di dare il suo aiuto a Fikret, inscenando un finto suicidio per incastrare Yaman.

Umit non sopporta l'abbandono di Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'ennesimo piano che Fikret e Umit metteranno in piedi per danneggiare Demir e il suo matrimonio con Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fikret, deciso a vendicarsi del fratellastro, farà giungere in paese Umit. Ufficialmente lei arriverà a Cukurova per diventare la nuova direttrice dell'ospedale, ma in realtà la dottoressa sedurrà Demir con la sola intenzione di rovinare la sua unione con Zuleyha, ma alla fine si innamorerà di lui. Avranno una tresca clandestina e Umit sarà molto delusa quando saprà che Demir ha intenzione di lasciarla per stare ancora con la moglie, da cui non avrà più intenzione di divorziare come promesso in precedenza.

Umit spingerà Demir a tornare con lei e sulle prime cercherà la complicità di Mujgan. Quest'ultima non sopporterà che la sua eterna nemica possa aver ritrovato la felicità con il marito dopo pochi mesi dalla perdita di Yilmaz, per questo Mujgan proporrà a Umit di nascondere un suo braccialetto nell'auto di Demir. Il piano delle due donne fallirà, perché Yaman spiegherà alla moglie la presenza del prezioso appartenente alla dottoressa sotto il sedile, ricordandole il passaggio dato alla donna solo pochi giorni prima.

Il nuovo piano contro Demir

Demir correrà infuriato da Umit e la minaccerà di stare lontano da lui e dalla moglie se non vorrà subire la sua ira. La dottoressa non sembrerà disposta a farsi da parte, così offrirà nuovamente il suo aiuto a Fikret, il quale fingerà di essere partito per la Germania anche se in realtà si sarà solo nascosto per poter agire liberamente contro il fratellastro.

Il piano dei due complici prevederà il finto suicido di Umit, che chiamerà Demir affermando di essere sul punto di togliersi la vita.

Demir correrà dall'ex amante che si farà trovare sul letto con un flacone di medicine vuoto. Ciò che non saprà Yaman è che nel frattempo Fikret scatterà delle foto ai due. Gli scatti saranno equivoci visto che i due si troveranno sul letto, ma come intenderà utilizzarli Fikret? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.