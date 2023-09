Le anticipazioni di Beautiful promettono grandi colpi di scena per i fan affezionati. Nelle puntate trasmesse dall'11 al 17 settembre, Carter e Paris decideranno di sposarsi presso Il Giardino, ma non tutto andrà come previsto dalla coppia, anzi accadrà qualcosa di impensabile, che rovinerà il giorno tanto atteso. Successivamente Sheila avrà l'occasione di riscattarsi nei confronti di suo figlio John e inconsapevolmente renderà felice anche la famiglia Forrester.

Quinn irrompe al matrimonio di Carter

Arriverà il fatidico giorno per Carter e Paris, ma durante la cerimonia un'atmosfera carica di dubbi e tensioni comincerà a diffondersi nell'aria, creando un senso di incertezza e mistero intorno all'evento.

Gli invitati stessi percepiranno un'energia assai tesa, come se ci fossero segreti o situazioni scomode, che stanno per emergere da un momento all'altro.

Ridge e Grace, infatti, saranno molto preoccupati per gli sviluppi della situazione. All'improvviso Quinn farà irruzione presso Il Giardino, durante il matrimonio di Carter, in un stato di forte agitazione. La donna svelerà al giovane Walton di essere giunta lì per fermarlo e, nel farlo, confesserà all'uomo di essere ancora follemente innamorata di lui. Inoltre, Quinn rivelerà al suo amato di essersi separata da Eric, stavolta per sempre.

Quinn e Carter fuggono insieme

Carter, dopo le rivelazioni di Quinn, deciderà di seguire il suo cuore e lasciare Paris.

Sarà così che il giovane Walton fuggirà insieme alla donna, per cominciare una nuova vita. Nel frattempo, Donna confiderà a Katie di avere una relazione con Eric e che questa volta sarà seria e pubblica. Sheila, invece, resterà accanto al figlio John e attenderà con ansia il suo risveglio. Thomas e Taylor, intanto, discuteranno su quanto sarebbe stato bello poter contare sulla presenza di Ridge a Malibù.

In seguito Hope riferirà a Liam tutto ciò che è accaduto durante il matrimonio di Paris e Carter.

Carter vuole chiedere scusa a Paris

Quinn e Carter, finalmente uniti, si confesseranno tutto il loro amore reciproco. Tuttavia, Carter si sentirà in dovere di scusarsi con Paris. L'avvocato troverà la sua ex fidanzata in compagnia di Grace, che sta cercando di consolarla.

Nel frattempo, Sheila riceverà la visita di Mike al capezzale di suo figlio John. Il suo amico arriverà in città per cercare di aiutarla, in un momento tanto delicato per lei.

Paris, intanto, sarà profondamente triste e arrabbiata per ciò che è accaduto durante le sue nozze e Grace cercherà in tutti i modi di consolarla. Inaspettatamente, Zende si presenterà da Paris e le offrirà il suo sostegno. Il ragazzo le offrirà un passaggio a casa e lei accetterà con grande piacere. Potrebbe esserci una seconda possibilità per loro? Ridge e Taylor, invece, si confronteranno riguardo Sheila. La Hayes ringrazierà Ridge per averla inclusa tra i suoi protetti.

Sheila salva la vita di John

Ridge e Taylor saranno assai angosciati dal fatto che Sheila sia ancora in circolazione, ma troveranno un po' di conforto nel sapere che Steffy e i bambini siano ancora all'estero.

Nel frattempo, a casa di Li, John andrà improvvisamente in arresto cardiaco. Sheila proverà immediatamente a fare qualcosa, mentre Mike, temendo conseguenze disastrose, deciderà di non intervenire e spingerà la donna a lasciare che le cose seguano il loro corso, seppur triste.

Sheila non ascolterà le parole del suo amico e aumenterà la potenza del defibrillatore, riuscendo così a salvare la vita di John. Carter sarà assai delusa dal fatto che Mike non l'abbia aiutata e deciderà di cacciare l'uomo di casa. Frattanto John si riprenderà al meglio e riconoscerà sua madre Sheila. Poco dopo il giovane chiederà alla donna cosa sia davvero accaduto.

John accusa Sheila di avergli sparato

John sarà assai sconcertato ma vivo e cosciente.

Piano piano, il giovane inizierà a ricordare cosa è davvero accaduto quella terribile notte e accuserà Sheila di avergli sparato senza pietà. Carter non vorrà ammettere in nessun modo la verità e ribadirà che si sia trattato solamente di un brutto incidente, ma il ragazzo non vorrà sentire ragioni e ovviamente non crederà a nulla. Nel frattempo Ridge si recherà a casa di Brooke e soccorrerà l'ex moglie, che si sarà infortunata alla caviglia, a causa di un blackout improvviso. Tra i due ci sarà un'atmosfera assai rilassata e piena di amore.