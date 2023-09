Terra Amara è caratterizzata da diverse morti celebri e tra queste c'è anche quella di Müjgan, che morirà in un incidente aereo e poco prima di partire avrà modo, involontariamente, di dare il suo addio al piccolo Kerem Ali, che nel giro di poco tempo si troverà orfano di entrambi i genitori.

Müjgan prova rifarsi una vita con Fikret, ma le cose non vanno bene

Già subito dopo la morte di Yilmaz, è nata una sorta di chimica tra Müjgan e Fikret, e la cosa proseguirà anche durante le prossime puntate di Terra amara. I due si innamoreranno, ma lui non saprà darle le giuste certezze, al punto che Müjgan sarà stanca di aspettarlo e prenderà la drastica decisione di abbandonare Çukurova.

Accetterà un lavoro in una clinica di Istanbul e per lei questo significherà l'inizio di una nuova vita. Ovviamente non prenderà questa decisione con leggerezza, ma quando si renderà conto che Fikret non ha alcuna intenzione di cambiare atteggiamento, lei se ne andrà via.

Müjgan parte: destinazione Istanbul

Il piano di Müjgan sarà questo: andare a Istanbul per trovare una casa per lei e Kerem Ali, successivamente tornare a Çukurova per prendere il bambino. Tutto sembrerà organizzato per il meglio: il bambino rimarrà per qualche giorno con Fekeli e Lütfiye, e successivamente andrà a vivere con la madre.

Saranno proprio Fekeli, Lütfiye e Kerem Ali ad accompagnare Müjgan all'aeroporto. Si tratterà di un viaggio di qualche giorno, ma nell'aria sembrerà esserci qualcosa di strano.

L'ultimo abbraccio di Müjgan a Kerem Ali

Müjgan darà al figlio le raccomandazioni di rito: gli dirà di fare il bravo e che a breve sarebbe tornata per riprenderlo. Müjgan ha tanti sogni per lei e Kerem Ali: una nuova casa a Istanbul con una stanza solo per il bambino, che riempirà con i suoi giochi preferiti.

Müjgan non riuscirà a separarsi dal suo bambino.

"Come farò tre giorni senza di lui", continuerà a ripetere. Lo abbraccerà forte a sé dicendogli "non ti lascerò mai tesoro", ma la ragazza non potrà immaginare che quello sarà l'ultimo abbraccio che darà a suo figlio.

Arriva la notizia: Müjgan è morta in un incidente aereo

Müjgan si appresterà a entrare in aeroporto per prendere l'aereo, mentre Fekeli, Lütfiye e Kerem Ali torneranno a casa.

Qui troveranno Fikret, sconsolato per la partenza di Müjgan, ma con in serbo una buona notizia: appena la ragazza rientrerà a casa, le farà la proposta di nozze poiché è deciso a passare tutta la vita con lei.

Fekeli e Lütfiye saranno contenti, ma la felicità passerà ben presto. Accenderanno la radio e al radiogiornale sentiranno la tragica notizia che riguarda anche Müjgan: l'aereo su cui viaggiava è caduto e purtroppo non c'è nessun superstite.