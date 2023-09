Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e donne: la nuova edizione partirà in tv l'11 settembre con ospiti Pinuccia e le coppie di Temptation Island, ma questo mercoledì 6 settembre Maria De Filippi ha condotto la quarta puntata della stagione 2023/2024.

Dame, cavalieri e tronisti si sono ritrovati in studio per aggiornare il pubblico su quello che è successo nelle loro vite durante la settimana di pausa: occhi puntati su Aurora per una lite con Gianni, ma anche su Brando e Cristian che nutrono un interesse per la stessa corteggiatrice.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Lunedì 11 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di U&D, ma le riprese sono cominciate già da qualche settimana: lo scorso 24 agosto, infatti, Maria De Filippi ha presentato il cast 2023/2024 del suo dating-show, a partire dai tre nuovi tronisti.

Novità anche nel parterre del Trono Over, dove ritroviamo le "veterane" Gemma, Aurora e Roberta ma non Armando e Riccardo: i due cavalieri non hanno partecipato alle prime tre registrazioni della stagione (neppure a quella che si è svolta nelle scorse ore e il blogger Pugnaloni ipotizza un addio definitivo da parte di entrambi al parterre) e non se ne conoscono ancora i motivi.

Questo mercoledì 6 settembre gli studi Elios hanno ospitato un nuovo appuntamento con il programma di Canale 5 e sui social network stanno iniziando a trapelare le prime anticipazioni di quello che è accaduto sia tra i senior che tra i ragazzi sulla poltrona rossa.

Tensioni e conoscenze a U&D

Tramite il suo profilo Instagram, il blogger Pugnaloni sta aggiornando i fan di U&D su quello che è successo nel corso della registrazione del 6 settembre.

Tra i protagonisti di questi primi appuntamenti della nuova stagione, c'è sicuramente Gemma Galgani: la dama ha subito fatto la conoscenza di Maurizio, un 57enne per il quale sembra avere già perso la testa.

Anche se in parecchi hanno cercato di farle aprire gli occhi dicendole che il cavaliere non ricambierebbe il suo interesse, la torinese non ha voluto ascoltare nessuno ed è andata avanti per la sua strada.

Nonostante siano rivali da anni, anche Tina ha provato a far capire alla 73enne che il signore che sta frequentando non nutrirebbe il suo stesso sentimento, ma neppure questo è servito a nulla.

L'opinionista, però, non si è lasciata sfuggire l'occasione di punzecchiare un altro suo "antagonista" del Trono Over: Elio Servo. I due hanno dato vita ad una serie di litigi che al pubblico presente hanno ricordato molto quelli che sono andati in onda su Canale 5 la scorsa primavera, ovvero prima della lunga pausa estiva che il format si è concesso quest'anno.

Novità sui giovani di U&D

A cercare l'amore comodamente seduti sul trono di U&D, invece, sono due ragazzi e un'ex concorrente di Temptation Island. Brando e Cristian hanno cominciato a portare in esterna alcune corteggiatrici, ma è Beatrix ad aver attirato l'attenzione di entrambi dopo una sola uscita. La giovane ha avuto la possibilità di vedere tutti e due i tronisti in settimana ma non ha ancora preso una decisione su chi le piace di più: il 22enne romano si è un po' innervosito e ha lasciato il centro studio.

La più decisa, però, fino ad oggi sembra essere Manuela: la pugliese ha subito mandato a casa le persone con le quali non si è trovata a suo agio, ma ha anche palesato una certa felicità quando gli appuntamenti fuori dallo studio sono andati bene.

Tornando ai protagonisti del Trono Over, nel corso della puntata che è stata registrata mercoledì 6 settembre si è parlato anche di Aurora che ha avuto un durissimo scontro con Gianni Sperti: i due hanno litigato pesantemente e pare che l'opinionista abbia fatto accenno a una possibile denuncia qualora Tropea dovesse continuare ad accusarlo di farle "violenza verbale".