Uomini e donne ha riaperto i battenti da una settimana su Canale 5, ma le storie dei protagonisti sono già entrate nel vivo. Durante le registrazioni che si sono tenute il 14 e 15 settembre, Gemma e Maurizio sono apparsi sempre più vicini, tanto che hanno raccontato che c'è stato un bacio.

Anche tra Aurora e Marco le cose vanno a gonfie vele: i due hanno rinunciato ad altre conoscenze per il momento. Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, invece, erano ancora assenti.

Anticipazioni Uomini e Donne: ottima partenza per Gemma e Aurora

Le registrazioni di Uomini e Donne del 14 e 15 settembre annunciano che ci sono state nuove sorprese per i protagonisti del trono over.

In particolare Gemma ha raccontato che la sua conoscenza con Maurizio procede bene, si è detta entusiasta del tempo trascorso con lui in Sardegna e tra i due è scattato anche un bacio. Tina è intervenuta subito, invitando Gemma ad andare via con Maurizio e punzecchiando in questo modo la dama torinese che da molti anni è nel parterre del dating show.

Non sono mancati i momenti di agitazione tra Gemma e Aurora che hanno avuto una discussione a cui hanno partecipato anche Gianni Sperti e Roberta di Padua.

Nuove registrazioni di settembre: Marco deciso a continuare con Aurora

Anche Aurora ha parlato si sé e della sua frequentazione con Marco. Tra i due c'è stato un bacio che a quanto pare ha segnato un importante traguardo.

Entrambi, infatti, hanno deciso di darsi l'esclusiva, rinunciando all'arrivo di nuove persone per conoscerli.

All'occhio attento del pubblico non è sfuggita l'assenza di Armando Incarnato e di Riccardo Guarnieri: i due cavalieri, protagonisti delle scorse stagioni, potrebbero aver trovato l'amore fuori dalle telecamere, ma non essendoci conferme in tal senso non è escluso che possano tornare nelle prossime puntate.

Segnalazione su Carlo, Gianni e Tina difendono il corteggiatore

A Uomini e Donne c'è stato spazio anche per il trono classico e in particolare l'attenzione si è focalizzata su Carlo. Il corteggiatore di Manuela è stato al centro delle polemiche a causa di alcune segnalazioni arrivate in studio sul suo conto. Il ragazzo si è difeso smentendo le voci e anche Tina e Gianni si sono schierati dalla sua parte.

Tra Carlo e Manuela c'è stata una piccola discussione, ma alla fine gli animi si sono calmati e i due hanno deciso di ballare insieme.

I due tronisti Brando e Christian, invece, hanno chiesto di far arrivare altre corteggiatrici per loro.