Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano una settimana imperdibile dal 18 al 22 settembre.

Marina e Roberto torneranno a fare squadra e penseranno anche di tenere il piccolo Tommaso, ma Lara non si arrenderà. La signora Martinelli, ormai smascherata, scapperà con il bambino e sarà fuori controllo. Ferri deciderà di non coinvolgere la polizia, ma si metterà da solo sulle tracce di Tommaso.

Anticipazioni di Un Posto al sole: Marina si schiererà dalla parte di Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 18 al 22 settembre vedranno un'importante svolta per le vicende che riguardano il piccolo Tommaso.

Dopo aver smascherato gli inganni di Lara, che per mesi gli ha fatto credere che il bambino fosse suo figlio, Roberto tornerà da Marina. La donna non perdonerà subito suo marito, ma poi tornerà sui suoi passi e gli starà accanto, appoggiando la sua decisione di tenere Tommaso.

Lara, tuttavia, non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna e continuerà a lottare, con il preciso obiettivo di restare nella vita di Roberto in un modo o nell'altro. La donna rischierà di mettersi seriamente nei guai, ma sarà disposta a tutto pur di non arrendersi.

Trame settimanali dal 18 al 22 settembre: Roberto si metterà sulle tracce di Tommy

Le puntate di Un Posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 18 al 22 settembre vedranno i riflettori puntati su Roberto e Lara.

Dopo aver ottenuto il perdono di Marina, l'imprenditore sarà ormai convinto di tenere Tommaso ma dovrà fare i conti con la signora Martinelli, per nulla disposta a perdere il bambino.

Lara sparirà con il bambino, ma Roberto non si rivolgerà alla polizia. Ferri preferirà risolvere la questione con le sue forze e si metterà sulle tracce della signora Martinelli.

Saranno momenti di altissima tensione in cui a rischiare sarà anche il povero Tommy, ma le trame non specificano come andrà a finire.

Luca deciderà di parlare a Giulia della sua malattia

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nel frattempo Mariella rischierà di nuovo di finire nei guai per colpa degli amici. Dopo aver scoperto i tradimenti di suo marito, infatti, Bice complicherà la vita alla sua migliore amica.

Non mancherà lo spaio riservato a Giulia, che attraverserà un momento molto difficile a causa della malattia di Bricca. Vedendo la cagnolina peggiorare, Luca si renderà conto di non poter più mentire alla signora Poggi e sarà sincero fino in fondo con lei. De Santis confiderà a Giulia di essere affetto da Alzheimer e per la donna sarà un duro colpo. La madre di Niko dovrà fare appello a tutte le sue forze per non crollare ed essere di supporto a Luca, ma non sarà affatto facile per lei.