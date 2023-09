Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 e presto il pubblico assisterà a un grosso cambiamento da parte di Sevda.

La ex cantante ritroverà sua figlia Umit e pur di conquistare la sua fiducia sarà pronta ad allearsi con lei per separare Zuleyha e Demir.

Sevda inizierà a fare il doppio gioco, provando a convincere Yaman che sua moglie è ancora legata al ricordo di Yilmaz e che non lo ama davvero. I dubbi assaliranno Demir che si confiderà con Fekeli, il quale saprà trovare le parole giuste per confortarlo.

Spoiler Terra amara: Sevda disperata all'idea di perdere Umit

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Sevda arriverà un grande cambiamento. La donna, sempre vicina a Demir e Zuleyha sin dal suo arrivo alla tenuta, sarà costretta a fare un passo indietro. Quando Sevda ritroverà sua figlia Umit, infatti, farà di tutto pur di guadagnarsi la sua fiducia. La nuova dottoressa di Adana chiederà a sua madre di aiutarla a separare Demir da sua moglie e lei in un primo momento rifiuterà di assecondarla.

Ma Umit farà pagare molto cara a Sevda la sua decisione, tanto che da mostrarsi disposta a lasciare Cukurova. A quel punto Sevda non avrà altra scelta e assicurerà a sua figlia che sosterrà i suoi obiettivi.

Anticipazioni prossime puntate: Umit metterà alle strette sua madre

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sevda si dimostrerà disposta a tutto pur di avere Umit nella sua vita. La ex cantante studierà un modo per far allontanare Demir e Zuleyha e inizierà a seminare zizzania nella coppia.

Sapendo che Yilmaz è sempre stato il punto debole del matrimonio di Yaman, Sevda convincerà Zuleyha ad andare al cimitero.

La moglie di Demir esiterà a seguire il consiglio della donna, ma poi si lascerà persuadere e si recherà sulla tomba del suo ex.

A quel punto, Sevda racconterà a Demir che Zuleyha va ogni giorno al cimitero a piangere per la morte di Yilmaz. La donna inventerà anche altre bugie, come il fatto che Zuleyha chiama sempre Adnan con il nome di Yilmaz in sua assenza.

A questo punto Demir si sentirà molto colpito e temerà di perdere sua moglie.

Zuleyha andrà a trovare Yilmaz al cimitero, Demir dubiterà del suo amore

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Sevda riempirà Demir di bugie per allontanarlo da Zuleyha.

Yaman soffrirà molto nell'apprendere che sua moglie non ha ancora superato la morte di Yilmaz e dubiterà del suo amore per lui. Demir, tuttavia, deciderà di non affrontare subito Zuleyha e si confiderà con Fekeli.

Ali Rahmet ascolterà i dubbi di Yaman e proverà a calmarlo. "Il dubbio distrugge l'amore", dirà Fekeli a Demir, chiedendogli di dare fiducia a sua moglie e proteggere il suo matrimonio.