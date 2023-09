La nuova stagione di X Factor 2023 è partita col botto, e non solo per le esibizioni dei concorrenti, ma anche per i primi scontri tra i giudici. In particolare, la tensione è salita tra Marco Castoldi, in arte Morgan, e Ambra Angiolini durante le audizioni.

La lite tra Ambra e Morgan

Un'accesa discussione tra i giudici di X Factor 2023, è esplosa al termine dell'audizione del primo concorrente, Edoardo Brogi. Mentre Ambra e Dargen D'Amico sembravano entusiasti dell'esibizione, Morgan ha espresso il suo scetticismo affermando: "Ormai siete tutti uguali." Questo commento ha acceso la miccia della discussione.

Ambra, determinata a difendere il concorrente, ha replicato con decisione, e alla successiva condiscendenza di Morgan ha risposto: "No, non dire hai ragione. Se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Non ha stile? Cosa gli è mancato?".

Il giudice, pur ammettendo la bontà di voce del concorrente, ha cercato di controbattere facendone una questione stilistica: "Bisogna trovargli uno stile, solo questo". Alla fine, Edoardo ha ottenuto tre sì e un solo no da parte di Fedez.

Le tensioni tra Ambra e Morgan non si sono limitate a questa discussione iniziale. Durante le audizioni, Morgan ha criticato il testo di una canzone inedita eseguita da Alessandro Antonini, usando parole dure per sottolineare la mancanza di emozione nel brano.

Ambra ha risposto difendendo il talento e sottolineando che non tutto ciò che piace al pubblico è di scarsa qualità.

La versione riportata da Deianira Marzano

Deianira Marzano, esperta di gossip, nei giorni scorsi aveva condiviso su Instagram una segnalazione proveniente da una fonte anonima, che diceva: "Mia cugina ieri è stata alla registrazione di X Factor.

Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo, perché lui giudicava i c... di tutte le cantanti”.

A quanto si apprende, dunque, già da questo episodio Ambra Angiolini sarebbe stata mal disposta nei confronti di Morgan per il suo prestare più attenzione all'aspetto fisico delle concorrenti che alla loro bravura.

X Factor 2023 è ritornato con la sua 17ª edizione, con una giuria quasi invariata rispetto all'anno precedente, con l'eccezione del ritorno di Morgan al posto di Rkomi, mentre la conduttrice Francesca Michielin compare in modo più limitato durante questa fase iniziale.

Il ritorno di Morgan è stato uno degli eventi più discussi di questa edizione. È importante notare che le puntate sono state registrate prima delle controversie legate a Selinunte, quando Morgan è stato momentaneamente messo in discussione nelle fasi live del programma. Successivamente, sono arrivate scuse da parte del cantante, una donazione a un'associazione LGBTQ+ e la decisione di Sky e Fremantle di confermare il giudice nel suo ruolo, sebbene non siano polemiche sui social media.